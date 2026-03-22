Municipales 2026 : à Rennes, Nathalie Appéré devrait être réélue, selon les premières estimations

Nathalie Appéré (PS) devrait être réélue maire de Rennes, selon les premières estimations. Avec 43,4 % des voix, elle devancerait ainsi le candidat du camp gouvernemental Charles Compagnon (34,2%) et la candidate LFI Marie Mesmeur (22,4%).

La maire socialiste de Rennes en route pour un troisième mandat. Les premières estimations donnent la maire socialiste, Nathalie Appéré, grande favorite à sa réélection. A la sortie des urnes ce dimanche, la candidate du PS est créditée de 43,4 % des voix, selon les chiffres Ipsos-BVA-Cesi. L'élue socialiste devancerait le candidat du camp gouvernemental Charles Compagnon (34,2%) et l'Insoumise Marie Mesmeur (22,4%) dans ce second tour des élections municipales 2026.

Lors de l'entre-deux-tours, la maire avait fait le choix de ne pas accepter une fusion avec la candidate de LFI : «Je ne crois pas du tout à ces fusions techniques, qui ne sont pas des alliances de la gauche sur le fond mais des alliances électorales où l'on se retrouve tous sur la même liste pour ensuite être les uns dans la majorité, les autres dans l'opposition», a déclaré Nathalie Appéré lors d'un débat télévisé face aux deux autres candidats du second tour.

Un choix fort qui ne devrait donc pas lui coûter sa place à la tête de la mairie rennaise. Élue maire de la première ville de Bretagne en 2014, Nathalie Appéré devrait donc, selon toute vraisemblance, vivre un troisième mandat à Rennes.

Selon notre sondage, la sécurité et le cadre de vie ont été les préoccupations les plus importantes pour les Français avant de voter lors de ce second tour.