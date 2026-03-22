Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Municipales 2026 : Thomas Cazenave élu maire de Bordeaux après sa victoire face à Pierre Hurmic

Lors de l'entre-deux-tours, Thomas Cazenave a fait jouer sa proximité idéologique avec Philippe Dessertine. [Christophe ARCHAMBAULT / AFP]
Par Hugo Lebrun
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

A Bordeaux, le candidat de la majorité présidentielle Thomas Cazenave a été élu maire de la ville avec 50,95 % des voix récoltées. Il devance ainsi son adversaire, le maire sortant écologiste Pierre Hurmic (49,05%). 

Un macroniste en route vers la mairie de Bordeaux. Selon des résultats définitifs publiés en mairie, Thomas Cazenave est le nouveau maire de Bordeaux. Le candidat de la majorité présidentielle est arrivé en tête du scrutin avec 50,95 % des voix contre 49,05 % pour son adversaire, le maire sortant écologiste Pierre Hurmic, lors de ce second tour des élections municipales 2026

C'est Pierre Hurmic qui a pris les devants, en annonçant sa défaite lors d'un discours ce dimanche soir : «Thomas Cazenave a remporté le second tour avec 50,94 % des suffrages exprimés (...) J'adresse au futur maire mes voeux de réussite pour le mandat qui s'ouvre», a-t-il élégamment déclaré.

Après un premier tour qui avait vu le candidat écologiste Pierre Hurmic arriver en tête, Thomas Cazenave aurait donc fait la différence lors de l'entre-deux-tours. Le candidat macroniste a réussi à capitaliser sur le retrait surprise de l’économiste libéral Philippe Dessertine (20,2 % des voix lors du premier tour), qui n'avait donné aucune consigne de vote.

Lors de l'entre-deux-tours, Thomas Cazenave a donc fait jouer sa proximité idéologique avec Philippe Dessertine, déclarant notamment qu'il partageait «le même constat» que lui sur la ville. Il a martelé que la situation s'était «dégradée sur le plan de la sécurité», prônant d'armer toute la police municipale, et non seulement un quart comme l'a fait le maire sortant. Un calcul politique qui aura donc porté ses fruits pour le député Renaissance, lui permettant d'accéder à la mairie de Bordeaux. 

Sur le même sujet Municipales 2026 : la sécurité et le cadre de vie en tête des préoccupations des Français au second tour, selon notre sondage Lire

Au moment de déposer leur bulletin de vote, la sécurité de leur ville et le cadre de vie étaient en tête des préoccupations des Français, selon notre sondage.

Municipales 2026renaissanceBordeaux

À suivre aussi

Sénatoriales 2026 : les conseillers municipaux se réunissent dans toutes les communes ce vendredi pour élire les «grands électeurs»
Municipales 2026 : un bulletin taché de sang conduit à l'annulation du scrutin dans un village breton
Financement de campagne, voyages personnels, fausses factures... Un père élu d'opposition en conflit avec son fils maire d'une commune de l'Essonne

Ailleurs sur le web

Dernières actualités