Municipales 2026 : Thomas Cazenave élu maire de Bordeaux après sa victoire face à Pierre Hurmic

A Bordeaux, le candidat de la majorité présidentielle Thomas Cazenave a été élu maire de la ville avec 50,95 % des voix récoltées. Il devance ainsi son adversaire, le maire sortant écologiste Pierre Hurmic (49,05%).

Un macroniste en route vers la mairie de Bordeaux. Selon des résultats définitifs publiés en mairie, Thomas Cazenave est le nouveau maire de Bordeaux. Le candidat de la majorité présidentielle est arrivé en tête du scrutin avec 50,95 % des voix contre 49,05 % pour son adversaire, le maire sortant écologiste Pierre Hurmic, lors de ce second tour des élections municipales 2026.

C'est Pierre Hurmic qui a pris les devants, en annonçant sa défaite lors d'un discours ce dimanche soir : «Thomas Cazenave a remporté le second tour avec 50,94 % des suffrages exprimés (...) J'adresse au futur maire mes voeux de réussite pour le mandat qui s'ouvre», a-t-il élégamment déclaré.

#Bordeaux Le discours de défaite de Pierre Hurmic (vidéo by Frédéric Laharie) pic.twitter.com/IYOPmfTNin — Pierre-Yves Crochet (@pycrochet) March 22, 2026

Après un premier tour qui avait vu le candidat écologiste Pierre Hurmic arriver en tête, Thomas Cazenave aurait donc fait la différence lors de l'entre-deux-tours. Le candidat macroniste a réussi à capitaliser sur le retrait surprise de l’économiste libéral Philippe Dessertine (20,2 % des voix lors du premier tour), qui n'avait donné aucune consigne de vote.

Lors de l'entre-deux-tours, Thomas Cazenave a donc fait jouer sa proximité idéologique avec Philippe Dessertine, déclarant notamment qu'il partageait «le même constat» que lui sur la ville. Il a martelé que la situation s'était «dégradée sur le plan de la sécurité», prônant d'armer toute la police municipale, et non seulement un quart comme l'a fait le maire sortant. Un calcul politique qui aura donc porté ses fruits pour le député Renaissance, lui permettant d'accéder à la mairie de Bordeaux.

Au moment de déposer leur bulletin de vote, la sécurité de leur ville et le cadre de vie étaient en tête des préoccupations des Français, selon notre sondage.