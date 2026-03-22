Municipales 2026 : à Toulon, Josée Massi réélue et met fin aux espoirs de Laure Lavalette et du RN

À Toulon, la députée du Rassemblement national, Laure Lavalette, s’incline finalement face à la maire sortante, Josée Massi, réélue avec 52,35% des voix exprimées du second tour des municipales 2026.

Les rêves de la mairie de Toulon du Rassemblement national tombent à l’eau. La maire sortante Josée Massi, a créé la surprise ce dimanche en arrivant en tête du second tour des élections municipales à Toulon avec 52,35% des suffrages, laissant derrière elle la candidate du Rassemblement national, Laure Lavalette, avec 47,65% des voix.

La députée RN du Var était pourtant arrivée en première position lors du premier tour avec 42,05 %, devançant de 12 points la maire sortante, en poste depuis mai 2023 à la suite de la démission forcée d’Hubert Falco, condamné dans une affaire de détournement de fonds. «L'heure est grave», avait averti Josée Massi, rappelant le «désastre» de l'expérience de 1995, avec l'ancien maire FN Jean-Marie Le Chevallier.

Dès le soir du premier tour, un barrage républicain s'était mis en place, avec le retrait immédiat du sénateur LR Michel Bonnus (16%). La liste de gauche unie Toulon en Commun (hors LFI), emmenée par la socialiste Magali Brunel, avait également «tendu la main» à la candidate divers droite, appelant au «rassemblement» pour «construire une alternative à Laure Lavalette et à l'extrême droite lors du second tour».

Une défaite cuisante pour le RN

Trente ans après l'élection d'un maire FN à la tête du premier port militaire français, la victoire de Josée Massi signe une défaite personnelle cinglante pour Laure Lavalette qui avait misé sur une campagne «sans étiquette», s'appuyant sur des gloires locales, ancien «héros de la BAC Nord» de Marseille, «DJ international» ou Miss Var.

Toutefois, pendant toute la campagne, ses adversaires n'ont eu de cesse de dénoncer la «duplicité» de Laure Lavalette, ancienne porte-parole de Marine Le Pen, députée et membre du bureau national du RN, accusée de prendre les électeurs «pour des idiots».

Dans un département largement acquis au RN, avec sept députés sur huit élus en 2024, seule Toulon avait empêché le parti d'extrême droite de rafler tous les sièges. Mais cette fois-ci le résultat est d'autant plus rude pour le parti à la flamme qui avait défini Toulon et ses 180.000 habitants comme un de ses objectifs majeurs. Marine Le Pen avait d’ailleurs évoqué la possibilité d'une victoire au premier tour lors d'un déplacement fin février.

Lors des élections municipales de 2020, le scrutin s’était conclu dès le premier tour. Hubert Falco avait obtenu 61,39% des voix, ne laissant aucune opportunité à un second tour et laissant loin derrière lui la liste du RN portée par Amaury Navaranne, avec 14,99% des suffrages.