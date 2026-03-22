Municipales 2026 : à Toulouse, Jean-Luc Moudenc déjoue les pronostics face à François Piquemal et l’union de la gauche

Malgré les fusions de listes entre le socialiste François Briançon et François Piquemal, le maire sortant de Toulouse Jean-Luc Moudenc a été réélu ce dimanche à l’occasion du second tour des élections municipales.

L’union n’est pas parvenue à faire la force dans la ville rose. Ce dimanche, le maire sortant Jean-Luc Moudenc a été réélu maire de Toulouse (Haute-Garonne). Le candidat soutenu par le centre et la droite l’a emporté face à la liste de l’union de la gauche portée par le député LFI François Piquemal, récoltant 53% des voix contre 47%.

Pour rappel, au lendemain du premier tour, François Piquemal avait fusionné avec le candidat socialiste François Briançon, arrivé en troisième position (24,99%). Un ralliement soutenu par certains électeurs de gauche, favorables à une union, mais qui a déplu à d’autres, y compris dans sa liste, notamment du côté de place Publique, le parti de Raphaël Glucksmann.

Une union jugée inquiétante pour certains

La campagne d’entre-deux-tours de François Piquemal s’est avérée particulièrement tendue. Jeudi dernier, le candidat et d’autres parlementaires avaient été fortement hués et insultés lors d’une cérémonie d’hommages aux victimes des attentats antisémites de mars 2012, commis par Mohammed Merah. A la suite de cette séquence, le député avait déposé plainte.

La victoire potentielle de François Piquemal a également inquiété le patronat de Haute-Garonne. Selon des propos rapportés par Jean-Luc Moudenc, le Medef 31 s’est inquiété «que les usines et les emplois aéronautiques puissent partir à Hambourg et ailleurs». Face à ces éléments, François Piquemal s’était voulu rassurant, appelant la jeunesse à se rendre aux urnes. «Nous ne délocaliseront pas le Capitole en Corée du Nord», avait-il même ironisé.

Se sachant attendu au tournant après les polémiques déclenchées par le chef de son parti, le député avait affirmé, lors d'un débat télévisé son «intransigeance» face à «l'antisémitisme, toutes les discriminations et les mécanismes de la haine».

Une nouvelle victoire pour Jean-Luc Moudenc

Jean-Luc Moudenc va entamer désormais un quatrième mandat de maire à Toulouse. L’édile a reçu le soutien de 350 personnalités, dont d’anciennes figures du club de rugby du Stade Toulousain, telles que Vincent Clerc, Jean-Pierre Rives ou encore Guy Novès. Mais aussi le chef étoilé Michel Sarran ou la veuve du chanteur Claude Nougaro.

En 2020, l’ancien député était également venu à bout d’une liste d’union de la gauche, cette fois portée par Antoine Maurice, des Ecologistes. Jean-Luc Moudenc avait alors récolté 51,98% des voix.