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Municipales à Lyon : grâce à son alliance avec LFI, Grégory Doucet réélu maire

Grégory Doucet devrait poursuivre son activité de maire de Lyon pour un second mandat. [Alex MARTIN / AFP]
Par Quitterie Desjobert
Publié le - Mis à jour le
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Selon les estimations d’Opinionway, Grégory Doucet a été réélu maire de Lyon (Rhône) d'une très courte tête avec 50,5% des voix. Il faisait face à l’ancien dirigeant de l’OL Jean-Michel Aulas.

Le sortant est sorti vainqueur du duel lyonnais. Selon les premières estimations de ce second tour des élections municipales à Lyon (Rhône), le maire sortant Grégory Doucet a été réélu maire. Une victoire qu’il doit en partie à son alliance avec la France insoumise.

Selon les chiffres mis en avant par Opinionway pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, Grégory Doucet comptabiliserait, à l’heure actuelle, 50,5% des voix contre 49,5% pour son adversaire.

Si Grégory Doucet a revendiqué sa victoire, Jean-Michel Aulas a annoncé avoir déposé un recours «aux vues des irrégularités constatées durant le scrutin». 

Un premier tour très serré

Pour rappel, lors du premier tour de ces élections municipales, la ville de Lyon avait enregistré un taux de participation de 64,52%, soit 3,5 points de plus par rapport à 2020.

Le maire écologiste sortant, à la tête d’une alliance de la gauche (hors-LFI), avait pris la tête de la course à la mairie avec 37,36% des voix. Une avance très légère par rapport à Jean-Michel Aulas qui s’est contenté de la seconde place avec 36,78% des voix.

Toutefois, s’ils étaient largement en tête devant leurs adversaires, les deux hommes avaient dû, un temps, faire face à l’hypothèse d’une triangulaire au second tour. En effet, la candidate de la France insoumise, Anaïs Belouassa-Cherifi était parvenue à se qualifier en décrochant 10,41%.

Sur le même sujet Municipales 2026 : Grégory Doucet revendique la victoire à Lyon, Jean-Michel Aulas dénonce des «irrégularités» et annonce un recours Lire

Malgré une mésentente majeure entre le PS et LFI au niveau national, Grégory Doucet avait accepté une alliance technique avec la liste insoumise. Cette dernière s'était donc retirée à son profit. 

PolitiqueMunicipales 2026Lyongrégory doucet

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