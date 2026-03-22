Municipales à Paris : Emmanuel Grégoire célèbre en Vélib, la droite parisienne se déchire

Alors qu’Emmanuel Grégoire a fêté son élection à la mairie de Paris sur un Vélib, la droite parisienne a dénoncé la division, responsable, selon certains, de la défaite de leur camp dans la capitale.

Deux images se sont superposées ce dimanche soir. A gauche, celle d’Emmanuel Grégoire, se rendant à l’Hôtel de Ville, pour fêter sa victoire. A droite, celle de Rachida Dati et de ses sympathisants, déplorant une défaite au goût amer.

Ce 22 mars, le candidat de la gauche unie hors LFI est devenu le nouveau maire de Paris, obtenant 50% des voix, devant Rachida Dati (39%) et l’insoumise Sophia Chikirou, créditée de 11%. A l’occasion de sa première prise de parole, l’ancien adjoint d’Anne Hidalgo s’est félicité d’une victoire historique et d’une capitale «qui a décidé de rester fidèle à son histoire».

Municipales 2026 : «Paris a décidé de rester fidèle à son histoire», se félicite Emmanuel Grégoire après sa victoire



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Reconnaissant une «campagne éreintante», Emmanuel Grégoire a ensuite quitté la Rotonde Stalingrad, pour prendre la direction de l’Hôtel de Ville… en Vélib, «rendant hommage à une révolution des mobilités». Le nouveau maire a été accueilli par la maire sortante PS Anne Hidalgo avec une accolade chaleureuse.

Municipales à Paris : Emmanuel Grégoire se rend à l'hôtel de ville à vélo



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Emmanuel Grégoire a dit vouloir «rassembler» et assuré que son «bureau sera toujours ouvert pour l'opposition», en saluant l'élection de son adversaire Rachida Dati.

L’échec de Rachida Dati

Défaite ce dimanche, Rachida Dati a déploré son incapacité «à convaincre suffisamment», saluant tout de même «celles et ceux qui ont sincèrement appelé à voter pour [elle] au second tour», alors que Pierre-Yves Bournazel (Horizons-Renaissance) et Sarah Knafo avaient retiré leur liste après le premier tour.

Déplorant «des attaques en-dessous de la ceinture», la maire du 7e arrondissement, réélue au premier tour, a averti la nouvelle majorité quant à son rôle dans l’opposition au Conseil de Paris. «Je veux aussi dire à l'équipe sortante qu'elle ne pourra pas ignorer les attentes de changement exprimées par plusieurs centaines de milliers de Parisiens», a-t-elle insisté.

Municipales à Paris : «Je n’ai pas réussi à convaincre que le changement était possible et nécessaire», déplore Rachida Dati



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La rancœur de Sarah Knafo

Après s’être retirée au second tour, pour «faire perdre la gauche» parisienne, l’eurodéputée Sarah Knafo (10% au premier tour), s’est dite «très attristée» par la victoire d’Emmanuel Grégoire.

Invitée à réagir sur CNEWS, celle-ci a vivement dénoncé le «veto» d’Edouard Philippe sur l’alliance entre sa liste et celle de Rachida Dati. Pour rappel, Sarah Knafo accuse le président d’Horizons, réélu au Havre, d’avoir empêché la candidate des Républicains de s’unir avec sa liste, préférant celle portée par Pierre-Yves Bournazel.