Municipales à Paris : Emmanuel Grégoire succède à Anne Hidalgo, en battant Rachida Dati et Sophia Chikirou

Selon le baromètre OpinionWay, le candidat de la gauche unie hors LFI Emmanuel Grégoire remporte la mairie de Paris, devançant Rachida Dati et la tête de liste LFI Sophia Chikirou.

La mairie de Paris reste socialiste. Ce dimanche, à l’occasion du second tour des élections municipales, Emmanuel Grégoire l'a emporté devant Rachida Dati, selon le baromètre d'OpinionWay. Le candidat de la gauche unie aurait obtenu 51% des voix. De son côté, la maire du 7e arrondissement aurait récolté 39% des suffrages. La tête de liste de La France insoumise Sophia Chikirou, serait créditée de 10% des voix.

Rachida Dati n’a pas pu bénéficier du report des voix de Sarah Knafo (10,40% au premier tour), qui s’était désistée pour «faire perdre la gauche», et de Pierre-Yves Bournazel (11,34% le 15 mars dernier), avec qui elle avait fusionné.

L’ancien adjoint de la maire sortante Anne Hidalgo avait appelé à faire bloc contre «l’union des droites» incarnée, selon lui par Rachida Dati. «Nous devons nous mobiliser ensemble, dans les urnes, pour battre l’union des droites à Paris ! J’utilise ce terme, union des droites, parce qu’il est le seul qui décrit réellement ce qui est en train de se passer», ajoutait-il expliquant que «si Rachida Dati était élue maire de Paris, elle serait redevable à Sarah Knafo et à Marine Le Pen».

Emmanuel Grégoire a également accusé Emmanuel Macron d’être «intervenu» pour «aider» le retrait de Sarah Knafo «au bénéfice de l’ancienne ministre de la Culture» Rachida Dati. Des affirmations rejetées par l’Elysée et par l’eurodéputée Reconquête.

Un rejet de l’union de la gauche

Alors que nombreuses listes de gauche se sont ralliées lors de l’entre-deux-tours, Emmanuel Grégoire avait rejeté l’alliance portée par l’insoumise Sophia Chikirou, qui a ainsi décidé de se maintenir. «L’union, ça se fait dans le respect de l’autre, et pas dans l’invective ou la menace», a-t-il déclaré vendredi dernier, lors de son dernier meeting de campagne. De son côté, Sophia Chikirou a regretté qu’Emmanuel Grégoire «ne prenne pas la main tendue».

Tout au long de la campagne, la députée LFI a mis en avant son indépendance vis-à-vis d’Emmanuel Grégoire et Rachida Dati «en place», selon elle, «depuis 25 ans».

Le périscolaire en cœur de la campagne

Cette campagne parisienne a été fortement marquée par les scandales autour du périscolaire, secoué par des affaires de violences sexuelles, dont Rachida Dati, comme Sophia Chikirou ont tenu le nouveau maire comme responsable.

Les tensions se sont surtout cristallisées autour du périscolaire, secoué par des affaires de violences sexuelles et dont Rachida Dati comme Sophia Chikirou tiennent l'ancien adjoint pour responsable.

«Je sais que des choses ont manqué dans la vigilance, dans la surveillance, dans les moyens, et je veux dire mon engagement à tout remettre à plat», a répondu Emmanuel Grégoire, assurant que «s'il y a eu des manquements, et à l'évidence, il y en a eu, il y a des procédures qui sont en cours et qui tireront toutes les responsabilités que ce soit sur le plan pénal, sur le plan politique».