Municipales à Paris, Lyon et Marseille : quand les maires élus prendront-ils leur fonction ?

Au second tour des élections municipales, Benoît Payan a été réélu à Marseille, Emmanuel Grégoire a lui été élu à Paris, tandis qu'à Lyon, la situation est moins claire puisque Jean-Michel Aulas a déposé un recours à la suite de l'annonce de la victoire de Grégory Doucet. Quand ces maires prendront-ils leur fonction ?

Il faudra encore attendre quelques jours. Lors d'une soirée électorale très attendue, Benoît Payan a été réélu maire de Marseille devançant largement Franck Allisio. Dans la capitale, c'est Emmanuel Grégoire qui a largement battu Rachida Dati avec 51 % des voix. Il succède ainsi à Anne Hidalgo.

Enfin à Lyon, c'est Grégory Doucet qui semble avoir réussi à renverser la vapeur lors de l'entre-deux-tours grâce à son alliance avec LFI pour battre Jean-Michel Aulas. Ce dernier a déposé un recours à propos du résultat du second tour, dénonçant des irrégularités dans le scrutin. Des résultats parfois surprenants, mais qui laissent une question en suspens, quand les maires prendront-ils leur fonction ?

les prochains conseils municipaux attendus

«Le maire d’une commune est élu par le conseil municipal lors de la première réunion qui suit l’élection des conseillers municipaux, c’est-à-dire après le renouvellement général des conseils municipaux qui a lieu tous les six ans», explique le site du gouvernement. La convocation du premier conseil municipal incombe au maire sortant, lequel reste en fonction précisément jusqu'à cette séance.

À Marseille, la date du prochain conseil municipal n'a pas encore été annoncée. Elle devait être «communiquée après les élections municipales du 15 et 22 mars», avait-il été précisé. Dans la capitale, «la prochaine séance sera la séance d'installation qui verra l'élection du ou de la Maire de Paris et les adjoint.es. Elle se tiendra soit le 27 mars, soit le 28 mars, soit le 29 mars», a annoncé la ville sur son site internet.

À Lyon, la situation pourrait prendre plus de temps puisqu'à la suite de l'annonce de la victoire de Grégory Doucet, Jean-Michel Aulas a remis en cause le scrutin. De plus, la date du prochain conseil municipal n'a pas encore été fixée.

À Nice, c'est Éric Ciotti qui a été élu maire, battant Christian Estrosi. Là aussi, la date du prochain conseil municipal n'a pas encore été annoncée.