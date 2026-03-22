Orages : voici les 8 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Pour la journée du dimanche 22 mars, Météo-France a placé huit départements du Sud-Est en vigilance jaune pour un risque d’orages.

Un second tour des municipales placé sous la pluie dans certains départements. Après une journée ensoleillée ce samedi 21 mars, les perturbations sont de retour ce dimanche, notamment dans la moitié sud du pays. Par conséquent, Météo-France a placé en vigilance jaune huit départements pour un risque d’orages.

Cette alerte concerne le Vaucluse, la Drôme, l’Ardèche, la Lozère, l’Hérault, le Var, les Bouches-du-Rhône et le Gard. D’ailleurs, les trois derniers départements sont également concernés par une vigilance jaune «pluie-inondation».

@Météo-France

«Sur un quart Sud-Est et jusqu'au Centre-Est, les passages nuageux sont plus nombreux et apportent des averses et de la neige sur les Alpes à partir de 1.000/1.200 m. Dans l'après-midi et jusqu'en soirée le temps devient plus instable avec pluie et orages sur la basse vallée du Rhône et du Gard au Var avec localement de forts cumuls en quelques heures», a écrit Météo-France.

A noter que, pour la semaine prochaine, l’institut national de météorologie s’attend à «l’arrivée d’air froid» et à un «net changement de temps». «Les températures, passant sous les normales de saison, pourraient perdre 6 à 10 °C durant les après-midis d’ici au milieu de semaine prochaine», a expliqué Météo-France.