Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Pluie-inondation : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Le Gard, les Bouches-du-Rhône et le Var ont été placés en vigilance jaune pour risques de pluie-inondation ce dimanche 22 mars. Des précipitations soutenues pourraient provoquer ruissellements et crues localisées, incitant les autorités à appeler à la prudence.

La prudence est de mise dans le sud de la France. Trois départements ont été placés, par Météo-France, en vigilance jaune pour des risques de pluie-inondation ce dimanche 22 mars : le Gard, les Bouches-du-Rhône et le Var. 

@Météo-France

Vigilance lors des déplacements

Selon les prévisions météorologiques, des précipitations soutenues sont attendues au cours de la journée, pouvant entraîner des ruissellements importants et des risques localisés d’inondations, notamment dans les zones urbaines et à proximité des cours d’eau. 

Sur le même sujet Orages : voici les 8 départements placés en vigilance jaune ce dimanche Lire

Les autorités appellent à la vigilance, en particulier lors des déplacements, et recommandent de limiter les activités en extérieur dans les secteurs les plus exposés. Des perturbations ponctuelles pourraient également affecter le trafic routier. 

Cette vigilance jaune, qui entrera en vigueur peu avant midi et prendra fin en début de soirée, pourrait évoluer en fonction de l’intensité des intempéries.

vigilance météopluieInondation

À suivre aussi

Orages : voici les 2 départements placés en vigilance orange ce dimanche
Orages : voici les 69 départements placés en vigilance jaune ce dimanche
Canicule : voici les 31 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Ailleurs sur le web

Dernières actualités