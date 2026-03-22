«Une autre voix avec LR», «une immense victoire pour le RN», «une percée de LFI»… Les chefs de parti dressent le bilan des municipales

Alors que les premiers résultats du second tour des élections municipales tombent les uns après les autres, les chefs de parti ont dressé le bilan, se félicitant des villes conservées et conquises par leurs candidats.

Un scrutin à suspense. Bruno Retailleau, Marine Le Pen ou encore Manuel Bompard, les chefs de file des partis politiques français prennent tour à tour la parole pour réagir aux bons résultats de leurs candidats lors de ce second tour des élections municipales.

«Les choix des électeurs ont placé la droite en tête des deux tours. Les Républicains et leurs alliés remportent le plus grand nombre de voix et le plus grand nombre d’élus», a salué Bruno Retailleau qui a remercié les Français «pour leur confiance».

Municipales 2026 : «Nous sommes toujours, et plus que jamais, la première force politique locale», se réjouit Bruno Retailleau, président du parti Les Républicains



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«Il existe une autre voie», a estimé Bruno Retailleau, estimant que des «millions de Français» ont refusé le «chaos social» de LFI, et le «désordre budgétaire dans lequel nous précipiterait le programme économique du RN».

En effet, les Républicains ont signé un très bon score lors de ces élections municipales mettant la main sur de nombreuses villes, parmi lesquels des bastions historiques de la gauche tels que Clermont-Ferrand, Brest, Limoges ou encore Besançon mais déplorant toutefois la perte de la ville de Nîmes au profit de l’union de la gauche.

Dans d’autres villes, s’ils n’ont pas remporté la mairie, les élus LR seront en nombre pour former une opposition puissante. C’est notamment le cas à Nantes, où la maire sortante, Johanna Rolland, a été réélue grâce à une alliance avec LFI.

Cet accord assez particulier prévoit que les élus insoumis ne siègeront pas dans la majorité mais dans l’opposition, donnant un pouvoir plus grand au candidat de la droite Foulques Chombart de Lauwe.

Chef de file de Renaissance, Gabriel Attal s'est félicité pour sa part des bons résultats du parti présidentiel. «Nous doublons notre nombre d'élus locaux partout en France à l'issue de ces élections municipales. Deux-cents maires adhérents de Renaissance ont été élus (...) partout sur le territoire, à Nevers, à Bayonne, à Tarbes, à Rodez et dans bien d'autres villes».

Municipales 2026 : «Le résultat est net : nous doublons notre nombre d'élus (...). Nous progressons partout», célèbre Gabriel Attal, secrétaire général de Renaissance



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Renaissance a également mis la main sur Bordeaux et Annecy. Tandis qu'Horizons a réussi à conserver le Havre, Angers, Reims, Angoulême ou encore Arles.

De son côté, le Rassemblement national, qui a mené une campagne aux côtés de l’UDR, remporte «une immense victoire», selon Marine Le Pen, qui salue l’engagement de tous ses candidats. «Ils peuvent être fiers du travail accompli», a-t-elle estimé.

«Le RN réalise la plus grande percée de son histoire», a par ailleurs salué le président du parti, Jordan Bardella, qui a rappelé que plusieurs villes avaient été remportées lors du premier tour (Hénin-Beaumont, Perpignan, Cagnes-sur-Mer).

Municipales 2026 : «Le RN réalise la plus grande percée de son histoire», se réjouit Jordan Bardella, président du Rassemblement National



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Si le RN a échoué à mettre la main sur Toulon et Nîmes, avec son allié Eric Ciotti, ils sont parvenus à remporter Nice, Castres, Carcassonne, la Flèche, Liévin ou encore Vierzon qui était aux mains de la gauche depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Le PS dénonce l’échec des alliances avec LFI

A gauche, les résultats sont plus mitigés, bien que le PS et les Écologistes conservent la main mise sur de nombreuses grandes villes telles que Paris, Marseille et Lille. A Lyon, l’alliance de Grégory Doucet avec la France insoumise a permis la réélection du maire sortant, tout comme à Nantes.

Toutefois, les alliances avec les insoumis, fortement décriées n’ont pas porté leurs fruits à Toulouse, Limoges, Poitiers, Brest, Clermont-Ferrand, Tulles et Besançon.

Néanmoins, réagissant à la remontée de la droite en France, Olivier Faure a estimé : «Il faut que la gauche puisse se rassembler sur des principes clairs. La provocation outrancière, la conflictualisation à tort et à travers, les dérapages antisémites sont une voie sans issue. Les gauches irréconciliables conduisent à une impasse».

Notre pays a besoin d’apaisement, de dialogue et de justice.



Face au délitement du camp macroniste et à la fusion idéologique entre la droite et l’extrême droite, il n’y a que la gauche pour éviter à la France une régression à la fois réactionnaire et ultra-libérale.



Je crois à… pic.twitter.com/HA6hoq97Qn — Olivier Faure (@faureolivier) March 22, 2026

Mais si Olivier Faure prône l’alliance, le secrétaire général du PS, Pierre Jouvet, s’est montré plus critique avec le parti de Jean-Luc Mélenchon : «Ce que ce soir je constate, c'est que La France insoumise ne gagne rien, et pire, c'est que la France insoumise fait perdre».

Pour le socialiste, «à un an de l'élection présidentielle, ce qui fonctionne, c'est le rassemblement de la gauche et des écologistes» sans la France insoumise.

Enfin, le coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard, a salué de son côté «la percée insoumise» qui «se confirme, s’amplifie et se renforce», avec ces élections municipales.

Municipales 2026 : «La percée de LFI se confirme», se félicite Manuel Bompard



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«C’est un formidable désaveu pour toutes celles et ceux qui ont multiplié ces dernières semaines les calomnies contre la France insoumise et ses candidats», a ajouté le député des Bouches-du-Rhône.

En effet, les insoumis, jusque-là peu implantés au niveau local, ont remporté plusieurs grandes villes parmi lesquelles La Courneuve, Roubaix, Saint-Denis, Le Tampon (La Réunion).