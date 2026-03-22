«Une centaine d'appels par jour» : une enseignante menacée de mort à La Courneuve 

Harcelée et menacée de mort depuis plusieurs mois, une enseignante en ZEP renforcée de la région parisienne a déposé trois plaintes. A ce jour l’enquête piétine.

Dix mois qu’une enseignante de la région parisienne vit un enfer. Harcelée et menacée de mort, trois plaintes ont été déposées, mais, à ce jour, le ou les auteurs n’ont toujours pas été identifiés. La professeure, quant à elle, est persuadée qu’il s’agirait d’une personne au sein de son établissement scolaire.

Tout a commencé en juin 2025. Une femme, professeure au collège Georges-Politzer, classé en réseau d’éducation prioritaire renforcé à La Courneuve, commence à recevoir de nombreux appels anonymes qui s’intensifient au fil des mois, jusqu’à atteindre une centaine à partir du mois de septembre dernier.

Elle dépose alors une première plainte pour harcèlement. Mais rien n’est fait et les appels continuent. Une seconde plainte est déposée en décembre 2025, mais là encore, elle reste sans suite.

Entre-temps, la situation ne fait que s’aggraver. À partir de février 2026, l’enseignante commence à recevoir des menaces de mort sur son téléphone : «J’ai toute une équipe derrière moi, certains ont déjà tué des gens donc je serai toi je fermerai ma gueule (sic)» ; «Un conseil reste pas seule ma puce, ou ta vie va y rester (sic)».

Et depuis ce mois de mars 2026, elle est victime d’une usurpation d’identité : son numéro de téléphone, son nom et son prénom sont utilisés pour prendre des rendez-vous, notamment médicaux. Une troisième plainte a alors été déposée.

Un dispositif de sécurité refusé

Dès le début de l’escalade des appels puis des menaces, la professeure a de suite alerté son établissement, dont le principal «a pris cette situation très au sérieux», a-t-elle confié à nos confrères de France 3 Paris Île-de-France.

Malheureusement, la situation s’est enlisée au niveau des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN). À la suite des premières menaces de mort, l’enseignante avait demandé la mise en place d’un dispositif de protection prévu pour le personnel menacé. Une demande refusée par la DSDEN, faute de «preuves avérées» établissant un lien avec son activité professionnelle.

Face à ce refus, l’établissement a saisi le rectorat. Parallèlement, les syndicats enseignants ainsi que les collègues de la victime ont voté une grève le 17 mars dernier, redoutant un passage à l’acte. Une mobilisation qui aurait finalement permis de faire évoluer la situation.

En effet, toujours selon nos confrères, le rectorat de Créteil serait «pleinement mobilisé», et travaillerait en lien avec le parquet et les services de police. Si l’implication d’un élève venait à être établie, des sanctions disciplinaires «fortes» seraient engagées sans délai, assure-t-il.

De son côté, la professeure a été placée en arrêt-maladie, craignant pour sa sécurité.