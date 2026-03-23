Affaire des «foulards de Creil» : quand Lionel Jospin, alors ministre de l'Education, était en première ligne

En septembre 1989, trois élèves étaient exclues de leur collège de Creil pour avoir refusé d’enlever leur voile en classe. Alors ministre de l'Éducation nationale, Lionel Jospin déclarait dans un numéro d'équilibriste qu'il fallait respecter «la laïcité de l'école».

Il y a trente ans, Lionel Jospin défendait la laïcité. Décédé dimanche, l'ancien Premier ministre socialiste était en première ligne dans l'affaire dite des «foulards de Creil». Le 18 septembre 1989, à Creil, dans l'Oise, le proviseur du collège Gabriel-Havez décidait d'exclure Leila, Fatima et Samira, trois jeunes filles qui avaient refusé d'ôter le foulard qui leur couvrait les cheveux en classe.

Dans une lettre adressée aux parents, il justifiait cette décision en expliquant que le voile représentait un signe religieux incompatible avec le bon fonctionnement d'un établissement scolaire laïc. Les trois élèves avaient affirmé : «Nous sommes des folles d’Allah, nous n’enlèverons jamais notre foulard, nous le garderons jusqu’à notre mort».

Tout prosélytisme religieux interdit

Après plusieurs discussions, les deux parties trouvaient finalement un accord. Les jeunes filles étaient autorisées à porter leur voile en dehors des cours, mais pas en classe. L'accord précisait également qu'elles devaient cesser «tout prosélytisme religieux à l’intérieur du collège» et modérer leur comportement envers les élèves musulmans moins stricts dans l'application de la loi coranique.

Très vite, l'affaire a pris une ampleur nationale et faisait la une des journaux. «Le foulard de la discorde», pouvait-on lire. Le vice-président de SOS Racisme en 1989 Malek Bouthi estimait «scandaleux que l’on puisse au nom de la laïcité intervenir ainsi dans la vie privée des gens, malmener les convictions personnelles».

Le ministre de l’Éducation nationale de l'époque Lionel Jospin annonçait qu’il fallait respecter «la laïcité de l’école qui doit être une école de tolérance, où l’on n’affiche pas, de façon spectaculaire ou ostentatoire, les signes de son appartenance religieuse».

Une première affaire liée au port du voile qui en a emmené d'autres. En 1994, la «circulaire Bayrou» est publiée : le texte faisait la différence entre les symboles «discrets» pouvant être portés en classe, et les symboles «ostentatoires» devant être interdits dans les établissements publics.

En 2004, un projet de loi porté par le président de la République Jacques Chirac sur la laïcité à l’école disposait qu’il était désormais interdit de porter des signes religieux ostensibles dans les établissements scolaires.