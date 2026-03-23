Cheval retrouvé ligoté au fond d'un trou : le propriétaire jugé ce lundi à Besançon

Un homme de 53 ans est jugé ce lundi pour actes de cruauté envers un animal. Il est accusé d'avoir abandonné un cheval ligoté au fond d'un trou.

Ligoté et jeté dans un trou d'environ cinq mètres de profondeur : voilà le sort réservé à un jeune cheval de 2 ans dans le Haut-Doubs, en octobre 2025. Son propriétaire doit être jugé ce lundi 23 mars devant le tribunal correctionnel de Besançon.

Il est poursuivi pour «sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique ayant entraîné la mort» et risque cinq ans d'emprisonnement ainsi que 75.000 euros d'amende.

Le 3 octobre 2025, l'équidé avait été retrouvé par un promeneur, au fond de cette cavité creusée dans une pâture du Russey. En grande détresse et les pattes entravées, l'animal était incapable de se dégager lui-même.

Une «cruauté inouïe»

Munis d'un bras élévateur, les pompiers ont mis près de deux heures pour sortir le cheval du trou. En état d'hypothermie, amaigri et déshydraté, l'animal avait malheureusement dû être euthanasié le lendemain de son sauvetage.

L'association Stéphane Lamart «pour la défense des droits des animaux» a déposé plainte. Dans un communiqué elle a insisté sur le fait que, «selon les premières constatations, les pattes du cheval étaient volontairement entravées, laissant craindre un acte de malveillance d'une cruauté inouïe».

Les investigations menées par la gendarmerie de Morteau se sont rapidement orientées vers le propriétaire de l'animal, un homme de 53 ans propriétaire d'une exploitation au Russey comptant une trentaine de chevaux.

Selon l'Est républicain, il a contesté tout fait de cruauté mais a reconnu ne pas avoir engagé de frais vétérinaires pour cet animal, invoquant des difficultés financières. Il affirme que le cheval, souffrant d'une malformation, était déjà mort au moment des faits.

Le mis en cause est également poursuivi pour «mauvais traitements» sur un autre équidé, une contravention pour laquelle la peine maximale encourue est une amende de 750 euros.