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«Des températures sous les normales de saison» : voici les villes où il fera le plus froid cette semaine

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Cette dernière semaine du mois de mars sera celle d'une chute marquée des températures. Dans certaines communes, les valeurs seront nettement en-dessous des moyennes de saison, avec des gelées matinales.

Coup de froid à venir. Sur une grande partie du territoire français, les températures vont baisser drastiquement en seulement quelques heures. 1°C à Bourg-Saint-Maurice, 4°C à Belfort, 6°C à Aurillac et même -5°C en Auvergne-Rhône-Alpes... A partir de ce mercredi 25 mars, les Français devront faire face à un vent de fraicheur intense.

Après une journée ensoleillée et assez douce annoncée pour ce mardi 24 mars, le temps devrait se dégrader mercredi. En plus d'une arrivée de la pluie, en quelques heures, les valeurs passeront par exemple, dans les grandes villes, de 17°C à 9°C à Paris et Strasbourg, de 15°C à 8°C à Lille ou encore de 19°C à 13°C à Bordeaux.

© Météo-France

«La douceur, qui s’attarde sur le sud et l’est du pays, va s’interrompre à l’arrivée de l’air froid qui suit la perturbation pluvieuse. Des températures au-dessous des normales de saison», sont donc attendues, comme l'ont écrit les analystes de Météo-France.

Pire encore, dans certaines communes, ce mercredi, le thermomètre affichera 4°C, comme à Longwy, en Meurthe-et-Moselle ou encore 6°C à Oyonnax, dans l'Ain.

Jusqu'à -10°C en soirée à Bonneval-sur-Arc

Le lendemain, jeudi 26 mars, les valeurs seront même encore inférieures. Dans le sud-est, on comptera seulement -5°C dans la commune de Bonneval-sur-Arc, en Savoie. Dans la soirée de jeudi à vendredi, la température y sera même de -10°C.

En plaine, le mercure devrait rester au-dessus de 0°C et la minimale sera atteinte à Bourg-Saint-Maurice, avec 3°C. Il ne fera que 5°C à Chaumont et Belfort et 6°C à Aurillac. Globalement, la fraicheur devrait toucher l'est et le centre du pays. A l'inverse, elles la douceur devrait persister sur la côte Atlantique et le sud.

Sur le même sujet Météo : températures en chute libre, retour de la pluie... Quel temps fera-t-il la semaine prochaine ? Lire

Les températures devraient rester stables, en-dessous des moyennes saisonnières dans de nombreux départements français, durant plusieurs jours. Les météorologues de Météo-France n'anticipent une légère remontée du mercure qu'à partir du lundi 30 mars.

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