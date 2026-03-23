Fêtes de Pâques et de Pessah : Laurent Nuñez demande aux préfets une «extrême vigilance»

À l’approche de Pâques et de Pessah, Laurent Nuñez appelle à une «extrême vigilance» autour des lieux de culte. Le ministre de l'Intérieur invoque un contexte de tensions internationales et une menace terroriste élevée, sur fond de niveau record d’actes antisémites en France.

Une menace à prendre au sérieux. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a demandé aux préfets ainsi qu’aux responsables de la police et de la gendarmerie de faire preuve d’une «extrême vigilance» afin de sécuriser les lieux de culte à l’occasion des fêtes de Pâques et de la Pâque juive, Pessah.

Un niveau «élevé de la menace terroriste»

Dans un télégramme daté de samedi, consulté par l’AFP, il souligne que ces célébrations interviennent dans un contexte de «regain très net de tensions au plan international» et de niveau «élevé de la menace terroriste» sur le territoire français.

Cette année, Pessah se déroule du mercredi 1ᵉʳ avril au soir jusqu’au jeudi 9 avril. Pâques sera célébrée le dimanche 5 avril par les catholiques et les protestants, avec des offices dès le samedi soir, tandis que les orthodoxes fêteront la résurrection du Christ le 12 avril.

«Les actes antisémites à un niveau historiquement élevé»

Le ministre de l'Intérieur rappelle par ailleurs que «les actes antisémites se sont situés en 2025 à un niveau historiquement élevé», avec «1.320 actes recensés par le renseignement territorial». «S'il s'agit d'une baisse de 16 % par rapport à 2024, poursuit-il, sur les vingt-cinq dernières années les actes antisémites n'ont jamais été aussi élevés que les 3 dernières années dans un contexte de très forte hausse à la suite du 7 octobre 2023».

Laurent Nuñez précise également que ces actes représentent «53 % de l'ensemble des faits antireligieux». En parallèle, «843 actes antichrétiens ont été recensés en 2025, en augmentation de 9 % par rapport à l'année précédente», ajoute-t-il.

Dans ce contexte, le ministre appelle les autorités locales et les forces de sécurité à «porter tout particulièrement (leur) attention sur les offices et rassemblements qui concentrent des publics nombreux en certains lieux et à certaines heures et constituent, par conséquent, des lieux de vigilance renforcée».