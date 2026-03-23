Hausse du prix du carburant : le gouvernement annonce des mesures de soutien à la trésorerie pour les entreprises de transport

Face à la flambée des prix des carburants, le gouvernement privilégie des aides ciblées aux secteurs du transport et de la pêche, sans baisse des taxes. Sébastien Lecornu demande aussi aux raffineurs d’«augmenter rapidement» leur production pour détendre les marchés.

Des mesures suffisantes ? Face à la hausse des prix des carburants, le gouvernement a annoncé, ce lundi, des mesures destinées à soutenir la trésorerie des entreprises des secteurs du transport et de la pêche, qui représentent les secteurs les plus exposés.

Contraint par la discipline budgétaire, le gouvernement n’envisage pas, à ce stade, de réduire les taxes sur les carburants.

«Alléger la tension sur les marchés des produits raffinés en Europe»

Le gouvernement a également sollicité les raffineurs afin de savoir s’ils pouvaient «augmenter rapidement» leur production.

Dans un courrier consulté par l’AFP, l’exécutif leur demande d’évaluer, «dans les meilleurs délais», la capacité de leurs sites en France «à augmenter rapidement et temporairement la production en produits raffinés».

L’objectif est que ces mesures permettent «d’alléger la tension sur les marchés des produits raffinés en Europe et de réduire les tensions sur les marchés européens si cette situation venait à perdurer dans le temps».

«Renforcer» la capacité «à produire en France»

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a indiqué sur X que, pour «renforcer» la capacité «à produire en France», il avait notamment été «demandé et permis à la raffinerie de Gravenchon d'augmenter rapidement ses capacités», en référence au site situé près du Havre, récemment acquis par l’énergéticien canadien North Atlantic.

Il a souligné que «la crise au Moyen-Orient et les tensions autour du détroit d'Ormuz font monter les prix de l’énergie partout dans le monde», affectant «des secteurs essentiels» comme la pêche, le transport ou encore l’agriculture.

La crise au Moyen-Orient et les tensions autour du détroit d’Ormuz font monter les prix de l’énergie partout dans le monde.



Concrètement, cela touche directement des secteurs essentiels : la pêche, le transport, l’agriculture… donc aussi notre quotidien.



Face à cette… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) March 23, 2026

«Jusqu'à 10% d'augmentation de la capacité» au maximum

Toutefois, les marges de manœuvre des industriels apparaissent limitées. North Atlantic a ainsi indiqué à l’AFP que, «avec l'outil technique que l'on a actuellement, (...) on peut aller au maximum jusqu'à 10 % d'augmentation de la capacité».

Cette hausse pourrait représenter «jusqu'à 12.000 tonnes» supplémentaires de kérosène par mois et «jusqu'à 15.000 tonnes» de gazole, «si toutes les conditions sont réunies».

La France reste en effet fortement dépendante des importations pour ces produits, notamment le gazole, dont elle importe environ 50 % de sa consommation. Celle-ci s’est élevée à 27 millions de tonnes en 2025, selon l’Union française des industries pétrolières.

Du côté de TotalEnergies, principal raffineur en France, cette demande ne devrait pas se traduire par une hausse de la production, les installations étant «déjà au maximum» de leur capacité, selon un expert du secteur interrogé par l’AFP.