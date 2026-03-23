Mort de Lionel Jospin : Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon... Voici les nombreux hommages à l'ancien Premier ministre

Ce dimanche 22 mars, Lionel Jospin s'est éteint à l'âge de 88 ans. Le décès de l'ancien Premier ministre (1997-2002), annoncé ce lundi, a entraîné une vague d'hommages de la part de ses anciens adversaires politiques comme de ses sympathisants.

La disparition d'une figure politique majeure. «Droiture», «modèle de rectitude», exemple «d'exigence et de travail», un «homme droit et honnête»... Tels ont été les mots employés par les nombreuses personnalités politiques françaises qui ont tenu à adresser un message à la mémoire de Lionel Jospin.

Emmanuel Macron est revenu sur le parcours politique de celui qui a marqué la gauche française : «Premier secrétaire du PS de François Mitterrand, ministre de l’Education nationale, Premier ministre, membre du Conseil Constitutionnel». Le président de la République souligne «la haute idée de la République» qu'il incarnait en son temps, comme il l'écrit sur X.

Lionel Jospin est un grand destin français : Premier secrétaire du PS de François Mitterrand, ministre de l’Education nationale, Premier ministre, membre du Conseil Constitutionnel. Par sa rigueur, son courage et son idéal de progrès, il incarnait une haute idée de la République. pic.twitter.com/UMjCO0uBqF — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 23, 2026

Pour Marine Le Pen, pour lequel il a été un «adversaire politique», Lionel Jospin «n’en reste pas moins un homme de gauche intègre, le seul à avoir eu le courage au lendemain de la présidentielle de 2002 de dénoncer le mensonge éhonté du péril fasciste agité frénétiquement par la droite et la gauche entre les deux tours».

Lionel Jospin était un adversaire politique dont nous avons combattu la politique lorsqu’il était Premier ministre. Il n’en reste pas moins qu’il était également un homme de gauche intègre, le seul à avoir eu le courage au lendemain de la présidentielle de 2002 de dénoncer le… — Marine Le Pen (@MLP_officiel) March 23, 2026

Jordan Bardella reconnaît également que «malgré leurs divergences», Lionel Jospin restera comme «une figure de la Ve République» et «honnête homme de gauche».

Toutes nos condoléances aux proches de Lionel Jospin, ancien Premier ministre de la République française, décédé cette nuit.



Il restera dans nos mémoires comme une figure de la Ve République et, malgré nos divergences, comme un honnête homme de gauche. — Jordan Bardella (@J_Bardella) March 23, 2026

De son côté, Jean-Luc Mélenchon dépeint un «modèle d'exigence et de travail», qu'il qualifie d'«homme des 35 heures, de l'alliance rouge rose vert, du refus de toucher à l'âge de départ à la retraite».

J'apprends avec tristesse le décès de Lionel Jospin. Ce fut un modèle d'exigence et de travail. Il restera l'homme des 35 heures, de l'alliance rouge rose vert, du refus de toucher à l'âge de départ à la retraite. Et une présence intellectuelle dans un univers qui partait à la… — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) March 23, 2026

Il se souvient : «J'ai été son ministre de l'enseignement professionnel et son appui total dans cette tâche reste mon souvenir reconnaissant».

«Son nom restera lié à l’État»

Actuel Premier ministre, Sébastien Lecornu a salué «son action, guidée par une certaine idée du progrès social et des valeurs républicaines». Selon lui, Lionel Jospin «laisse une empreinte durable et un modèle d’engagement». Il en fait «un serviteur fidèle, dont le nom restera lié à l’État».

Lionel Jospin nous a quittés.



Premier ministre de 1997 à 2002, ancien ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, Premier secrétaire du Parti socialiste, député de la Haute-Garonne et membre du Conseil constitutionnel, il a servi la France avec constance, exigence et… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) March 23, 2026

«Visage d’une gauche qui ne transige pas avec ses valeurs», selon Gabriel Attal, l'ancien membre du Conseil constitutionnel français était «attaché à la France et à la République», pour laquelle «il a incarné la droiture et le force des convictions».

Lionel Jospin nous a quittés.



Homme d’État, sincèrement attaché à la France et à la République, il a incarné la droiture et le force des convictions.



Il a été le visage d’une gauche qui ne transige pas avec ses valeurs.



Le visage de la politique de la parole donnée, celle… — Gabriel Attal (@GabrielAttal) March 23, 2026

Pour Olivier Faure, «un hommage national doit être rendu» à Lionel Jospin, qui avait su «emmener la gauche plurielle jusqu’à la victoire». Le premier secrétaire du PS rend hommage à celui qui représente «une gauche exigeante, intègre, républicaine», «à l’heure où les repères vacillent».

C’est une immense tristesse.

Lionel Jospin, c’était une gauche exigeante, intègre, républicaine. Il avait su emmener la gauche plurielle jusqu’à la victoire.

À l’heure où les repères vacillent, son parcours rappelle qu’on peut gouverner sans concession à l’air du temps.

Premier… pic.twitter.com/vt3hBXYBPO — Olivier Faure (@faureolivier) March 23, 2026

L'ancien président François Hollande, qui avait travaillé avec le premier secrétaire du Parti socialiste «pendant des années au sein du Parti socialiste», voit en lui l'une «des plus éminentes figures» de la gauche française.

J’éprouve à l’annonce de la disparition de Lionel Jospin une immense émotion et une infinie tristesse.



J’avais travaillé pendant des années à ses côtés au sein du Parti socialiste, et l’avais accompagné avec fierté et reconnaissance comme Premier secrétaire alors qu’il… pic.twitter.com/ituMnKY14R — François Hollande (@fhollande) March 23, 2026

Il met en avant son «exemplarité en politique» et sa faculté à «exprimer les idées qu'il jugeait pertinentes pour aider sa famille politique».

Enfin, au sein de la gauche française, Emmanuel Grégoire a tenu à lui dédier sa victoire aux élections municipales de Paris. En mai 2025, Lionel Jospin avait apporté son soutien public au nouveau maire de la capitale, le jugeant «plus préparé» et «plus apte à convaincre les Parisiens» que Rémi Féraud.