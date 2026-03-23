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Mort de Lionel Jospin : Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon... Voici les nombreux hommages à l'ancien Premier ministre

La disparition de Lionel Jospin a été apprise ce lundi 23 mars. [© JOEL SAGET / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce dimanche 22 mars, Lionel Jospin s'est éteint à l'âge de 88 ans. Le décès de l'ancien Premier ministre (1997-2002), annoncé ce lundi, a entraîné une vague d'hommages de la part de ses anciens adversaires politiques comme de ses sympathisants.

La disparition d'une figure politique majeure. «Droiture», «modèle de rectitude», exemple «d'exigence et de travail», un «homme droit et honnête»... Tels ont été les mots employés par les nombreuses personnalités politiques françaises qui ont tenu à adresser un message à la mémoire de Lionel Jospin.

Emmanuel Macron est revenu sur le parcours politique de celui qui a marqué la gauche française : «Premier secrétaire du PS de François Mitterrand, ministre de l’Education nationale, Premier ministre, membre du Conseil Constitutionnel». Le président de la République souligne «la haute idée de la République» qu'il incarnait en son temps, comme il l'écrit sur X.

Pour Marine Le Pen, pour lequel il a été un «adversaire politique», Lionel Jospin «n’en reste pas moins un homme de gauche intègre, le seul à avoir eu le courage au lendemain de la présidentielle de 2002 de dénoncer le mensonge éhonté du péril fasciste agité frénétiquement par la droite et la gauche entre les deux tours».

Jordan Bardella reconnaît également que «malgré leurs divergences», Lionel Jospin restera comme «une figure de la Ve République» et «honnête homme de gauche».

De son côté, Jean-Luc Mélenchon dépeint un «modèle d'exigence et de travail», qu'il qualifie d'«homme des 35 heures, de l'alliance rouge rose vert, du refus de toucher à l'âge de départ à la retraite».

Il se souvient : «J'ai été son ministre de l'enseignement professionnel et son appui total dans cette tâche reste mon souvenir reconnaissant».

«Son nom restera lié à l’État»

Actuel Premier ministre, Sébastien Lecornu a salué «son action, guidée par une certaine idée du progrès social et des valeurs républicaines». Selon lui, Lionel Jospin «laisse une empreinte durable et un modèle d’engagement». Il en fait «un serviteur fidèle, dont le nom restera lié à l’État».

«Visage d’une gauche qui ne transige pas avec ses valeurs», selon Gabriel Attal, l'ancien membre du Conseil constitutionnel français était «attaché à la France et à la République», pour laquelle «il a incarné la droiture et le force des convictions».

Pour Olivier Faure, «un hommage national doit être rendu» à Lionel Jospin, qui avait su «emmener la gauche plurielle jusqu’à la victoire». Le premier secrétaire du PS rend hommage à celui qui représente «une gauche exigeante, intègre, républicaine», «à l’heure où les repères vacillent».

L'ancien président François Hollande, qui avait travaillé avec le premier secrétaire du Parti socialiste «pendant des années au sein du Parti socialiste», voit en lui l'une «des plus éminentes figures» de la gauche française.

 Il met en avant son «exemplarité en politique» et sa faculté à «exprimer les idées qu'il jugeait pertinentes pour aider sa famille politique».

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Enfin, au sein de la gauche française, Emmanuel Grégoire a tenu à lui dédier sa victoire aux élections municipales de Paris. En mai 2025, Lionel Jospin avait apporté son soutien public au nouveau maire de la capitale, le jugeant «plus préparé» et «plus apte à convaincre les Parisiens» que Rémi Féraud.

FranceLionel JospinRéactions

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