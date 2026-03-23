Mort de Lionel Jospin : quand le candidat socialiste à la présidentielle de 2002 riait de l’idée de ne pas se qualifier au second tour (vidéo)

Le 17 avril 2002, en pleine campagne présidentielle, le candidat socialiste Lionel Jospin, décédé dimanche 22 mars à l’âge de 88 ans, s’était amusé de la possibilité de ne pas atteindre le second tour, dans une séquence télévisée restée célèbre.

Une séquence culte. Interrogé par le journaliste John Paul Lepers, le 17 avril 2002, à quatre jours du premier tour de l’élection présidentielle, le très populaire candidat socialiste Lionel Jospin s’était fait remarquer en riant de la possibilité de ne pas accéder au second tour. Il sera finalement battu par la percée historique de Jean-Marie Le Pen (Front national), et annoncera la fin de sa carrière politique.

17 avril 2002 : John Paul Lepers questionne Lionel Jospin.



Il lui demande pour qui il vote au second tour en cas de duel Le Pen - Chirac.



Jospin s'esclaffe. pic.twitter.com/iSHLQskclh — Polydamas (@Polydamas) January 7, 2025

«Imaginez un instant, monsieur le Premier ministre, monsieur le candidat, que vous ne soyez pas au second tour. Pour qui voteriez-vous ?», demande le journaliste dans cette séquence. «Non, j'ai une imagination normale, mais quand même tempérée par la raison. Donc…», répond le candidat, d’un air amusé.

«Donc c'est impossible ?», relance John Paul Lepers. «Ne disons pas ça, mais ça me paraît assez peu vraisemblable, hein ? Bon. Donc on peut passer à la question suivante peut-être», avance finalement Lionel Jospin, détendu et souriant, sans se douter qu'il vit l'un des derniers instants de sa carrière politique.

Lionel Jospin éliminé de la présidentielle

Et pour cause : quatre jours plus tard, le 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen (16,86%) hisse pour la première fois l’extrême droite française au second tour d’un scrutin présidentiel. Le candidat du Front national est qualifié pour affronter le président sortant Jacques Chirac (19,88%), en tête des votes, et Lionel Jospin termine troisième (16,18%) à moins de 200.000 voix de la deuxième place.

Un résultat qui sonne comme un véritable séisme, qui lui fera annoncer dans la foulée son retrait de la vie politique.