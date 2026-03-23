Mort de Lionel Jospin : «Un hommage national lui sera rendu jeudi», annonce Emmanuel Macron

Depuis l’Institut du monde arabe, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé qu’un hommage national sera rendu ce jeudi à Lionel Jospin, ancien Premier ministre mort, dimanche, à l’âge de 88 ans.

Un hommage national sera rendu, ce jeudi 26 mars au matin, à l'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin décédé dimanche à l'âge de 88 ans, a annoncé le chef de l'État ce lundi.

«Je veux avant toute chose dire ici l'émotion, le respect de la Nation tout entière et dire qu'un hommage national lui sera rendu jeudi», a déclaré Emmanuel Macron, sans préciser si la cérémonie aurait lieu aux Invalides. Le président de la République avait plus tôt salué un «grand destin français».

Un autre hommage à l'Assemblée nationale

Un autre «hommage» est également prévu à l'Assemblée nationale, ce mardi, selon l'agenda de sa présidente Yaël Braun-Pivet.

Lionel Jospin avait indiqué en janvier avoir subi «une opération sérieuse» et être en convalescence à son domicile, sans divulguer de détails. Figure reconnue et rassembleuse de la gauche jusqu'au bout, il avait été ministre de l'Éducation de François Mitterrand entre 1988 et 1992 et premier secrétaire du Parti socialiste de 1981 à 1988, puis de 1995 à 1997.

Il a par la suite permis à une «gauche plurielle», réunissant socialistes, écologistes et communistes, de gouverner. Celui qui se définissait lui-même comme un «austère qui se marre» a mené ce rassemblement à la victoire surprise des élections législatives de 1997, convoquées par le président Jacques Chirac après une dissolution censée, au contraire, conforter son pouvoir.