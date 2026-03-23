Municipales à Paris : Emmanuel Grégoire dédie sa victoire à Lionel Jospin, décédé dimanche à 88 ans

Le maire élu de Paris, Emmanuel Grégoire, a "dédié" sa victoire à Paris à l'ex-Premier ministre socialiste Lionel Jospin, décédé dimanche, à qui "nous devons tant".

"J'apprends avec une infinie tristesse la disparition de Lionel Jospin. Lionel a été une figure tutélaire pour plusieurs générations, et a inlassablement ouvert la voie. Nous lui devons tant. Cette victoire à Paris lui est dédiée", écrit sur X le futur édile de la capitale.