Le maire élu de Paris, Emmanuel Grégoire, a "dédié" sa victoire à Paris à l'ex-Premier ministre socialiste Lionel Jospin, décédé dimanche, à qui "nous devons tant".
"J'apprends avec une infinie tristesse la disparition de Lionel Jospin. Lionel a été une figure tutélaire pour plusieurs générations, et a inlassablement ouvert la voie. Nous lui devons tant. Cette victoire à Paris lui est dédiée", écrit sur X le futur édile de la capitale.
J’apprends avec une infinie tristesse la disparition de Lionel Jospin.
Lionel a été une figure tutélaire pour plusieurs générations, et a inlassablement ouvert la voie.
Nous lui devons tant. Cette victoire à Paris lui est dédiée.
— Emmanuel Grégoire (@egregoire) March 23, 2026
Le PS "a manqué de clarté et de sincérité" dans ses alliances avec LFI "qui nous a fait perdre" au second tour des municipales, a jugé lundi sur RTL le chef des députés socialistes Boris Vallaud, réclamant à la direction du PS de sortir "de son ambiguïté".
"Beaucoup de Français n'ont pas compris quelle était la ligne" du PS dans l'entre-deux-tours, a déploré M. Vallaud selon qui "la clarté est demandée par une majorité au Parti socialiste" dans une critique implicite du premier secrétaire Olivier Faure.
Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure a estimé lundi que Jean-Luc Mélenchon était "devenu le boulet de la gauche" et que des villes, comme Toulouse et Limoges, auraient été gagnées lors des élections municipales sans ses "outrances" et "dérives antisémites".
Selon le président délégué du groupe RN à l’Assemblée nationale, Jean-Philippe Tanguy, «monsieur Mélenchon ne se soucie pas des habitants et des communes».
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Municipales 2026 : «L’objectif de cette campagne, c’était de développer notre ancrage local», rappelle Jean-Philippe Tanguy, député et président délégué du groupe RN à l’Assemblée nationale, dans #LaGrandeInterview
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Le très probable candidat à la présidentielle Raphaël Glucksmann (Place publique) a estimé lundi que "la tambouille ne fonctionne pas" au lendemain d'élections municipales qui ont montré l'échec des alliances avec La France insoumise.
"La clarté, c'est une stratégie politique autant qu'une affaire de morale", a insisté l'eurodéputé sur France Inter, assurant que "les urnes viennent de nous donner une leçon". Il a ajouté que "la bataille de la France a commencé", appelant la gauche à conclure "un nouveau contrat patriotique" pour la présidentielle de 2027.
«C'est la lâcheté des LR qui nous a fait perdre les grandes villes», a estimé Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme et président délégué du groupe RN à l’Assemblée nationale.
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Le maire sortant de Fort-de-France, Didier Laguerre (LDVG), a facilement conservé son fauteuil dans le chef-lieu de la Martinique en totalisant un peu plus de la moitié des suffrages au second tour des municipales, selon les résultats transmis par la Ville.
M. Laguerre recueille 50,10% des suffrages, soit 11.994 voix, largement devant son ancien adjoint Steeve Moreau et Francis Carole (régionalistes). Il enchaîne ainsi un troisième mandat.
Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche unie hors LFI, a remporté dimanche la mairie de Paris avec 50,52% des suffrages, neuf points devant sa rivale de droite Rachida Dati, selon les résultats complets publiés par la Ville.
Le député socialiste et ex-premier adjoint d'Anne Hidalgo totalise 50,52% des voix, la candidate de la droite et du centre 41,52%. Arrivée troisième, l'Insoumise Sophia Chikirou remporte 7,96% des voix.
Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, a été réélu de peu dimanche au second tour des municipales face à l'ex-patron de l'OL, Jean-Michel Aulas, qui a dénoncé des "irrégularités" et entend déposer un recours.
En revanche, les écologistes perdent la Métropole de Lyon, véritable siège du pouvoir local, où les listes de Véronique Sarselli, candidate LR et alliée de Jean-Michel Aulas, ont obtenu une majorité absolue d'élus.
Le maire sortant de Marseille Benoît Payan a été élu avec 54,34% des voix, battant largement de 14 points le député RN Franck Allisio avec sa liste de gauche mais sans LFI, selon les résultats officiels publiés dans la nuit de dimanche à lundi.
La candidate de la droite et du centre Martine Vassal passe elle tout juste la barre des 5% lui permettant d'avoir des élus (4) au conseil municipal. Tous les regards se tournent désormais vers la métropole Aix-Marseille-Provence dont elle était jusqu'à présent présidente.
L'équilibre des forces politiques reste inchangé à Paris à l'issue du second tour des élections municipales, avec neuf arrondissements restant à gauche et huit demeurant à droite, selon les résultats complets publiés par la mairie dans la nuit de dimanche à lundi.