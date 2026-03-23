Municipales 2026 : François Bayrou, Rachida Dati, Pierre Hurmic, Christian Estrosi... Les grands battus du second tour

De Rachida Dati à Christian Estrosi, en passant par François Bayrou, les résultats du second tour des municipales n'auront pas été ceux escomptés pour ces personnalités politiques de premier plan.

Une désillusion pour certains, un terrible désaveu pour d'autres. Les élections municipales ont rendu leur verdict et avec elles leur lot de surprises, comme à Pau. Six mois après son départ de Matignon, l’ancien premier ministre François Bayrou a subi un lourd revers face à son opposant socialiste Jérôme Marbot, dans un fief pyrénéen qu’il détenait depuis 2014.

Une interminable chute pour le septuagénaire qui est sorti de son bastion palois pour 344 voix. Vieux routier de la politique, François Bayrou connaît le goût amer des défaites sur le fil. Il a à nouveau chuté lors d’une triangulaire, comme en 2008, où il avait échoué à ravir la cité d’Henri IV à 342 voix près, et en 2012, où il avait perdu son siège de député de la 2e circonscription des Pyrénées-Atlantiques.

Rachida Dati stoppée à Paris

L'échec de Rachida Dati (41,52%) à Paris a été retentissant. Largement battue par son rival socialiste Emmanuel Grégoire, l'édile du 7e arrondissement a vu son rêve de conquête lui échapper. Lors d’une courte déclaration, la candidate a estimé que le «poison de la division» a empêché la droite de «convaincre suffisamment» les électeurs de la capitale. La fusion avec la liste de Pierre-Yves Bournazel ou encore le désistement de Sarah Knafo n'auront pas suffi à l'ancienne ministre de la Culture pour ravir la capitale à la gauche, au pouvoir depuis 25 ans.

A Nice, la guerre fratricide à droite a accouché d'une large défaite pour la maire sortant Christian Estrosi. Au terme d'une campagne rocambolesque dans la baie des Anges, le vice-président d'Horizons, a été battu par son ancien protégé Eric Ciotti (UDR). Il abandonne son fauteuil de maire après dix-huit ans de règne.

UNE VAGUE VERTE QUI SE TERNIt

A Bordeaux, chaque voix aura compté. Après six années de gouvernance écologiste, Bordeaux a retrouvé un maire de centre-droit dimanche avec la victoire du député Renaissance Thomas Cazenave face au sortant Pierre Hurmic, battu de peu comme il l'avait emporté en 2020. Les yeux embués, la voix un peu étranglée, celui qui passait il y a quelques mois comme le mieux placé des édiles verts pour être réélu a fait une courte allocution à l'Hôtel de ville pour annoncer les résultats après avoir appelé son rival, vainqueur avec 50,95% des voix contre 49,05% au perdant.

«Nous sommes fiers du travail accompli», «soyons dignes dans la défaite», «demain est un autre jour, la vie politique continue», a lancé ensuite Pierre Hurmic à ses militants. Il y a six ans, après avoir siégé dans l'opposition durant un quart de siècle, il avait mis fin à 73 ans de règne de la droite alliée au centre dans cette ville longtemps dirigée par Jacques Chaban-Delmas puis Alain Juppé. Symbole de cette vague verte qui se ternit depuis la dernière échéance de 2020, Jeanne Barseghian a été devancée par la revenante socialiste Catherine Trautmann à Strasbourg.

l'échec de Laure Lavalette, Jean-Michel Aulas perd son pari

Autre grande battue du soir, la députée Rassemblement national Laure Lavalette a échoué à Toulon. Victime du front républicain, elle n'a recueilli que 47,65% des voix face à la maire sortante divers droite Josée Massi (52,35 %), Douzième ville de France avec 180 000 habitants, Toulon constituait une prise de choix pour le Rassemblement national, qui misait dessus pour se déployer à l'échelon municipal.

Enfin, Jean-Michel Aulas n'aura pas réussi son pari à Lyon. Novice dans la politique, l'ancien président de l'Olympique lyonnais (49,33%) s'est heurté au maire sortant écologiste Grégory Doucet (50,67%) pour 3.000 voix. Crédité jusqu’à 47% d’intention de votes en octobre dernier, l’ancien chef d’entreprise s’est effondré dans la dernière ligne droite.

Après avoir concentré sa stratégie sur sa personne, Jean-Michel Aulas n’a finalement jamais réussi à imposer ses thèmes et à faire le nécessaire bilan du maire sortant. Reste pour l'heure qu'il n'a pas reconnu sa défaite à ce stade. Evoquant des résultats très «serrés», et «un certain nombre d'irrégularités commises pendant le scrutin», sans autre précision, il a dit vouloir déposer un recours «dès que le dossier sera bien ficelé».