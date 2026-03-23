Municipales 2026 : Jean-Luc Moudenc, Johanna Rolland, Grégory Doucet... Des «remontadas» qui feront date

En mauvaise posture dans les sondages, où à l’issue du premier tour, plusieurs candidats de grandes villes ont réussi, le plus souvent grâce à des alliances d’entre-deux-tours, à conserver leur mairie in extremis. Voici les plus grosses «remontadas» de ces élections municipales.

Ces candidats ont frôlé la catastrophe. Malmenés pendant la campagne, mal placés dans les sondages, et parfois en large retard à l’issue du premier tour, plusieurs maires sortants ont dû s’employer pour conserver leur mairie, le plus souvent au moyen d’une alliance de circonstances, parfois après une campagne d’entre-deux-tours agressive.

Josée Massi, Toulon

C’était l’une des surprises de ces élections municipales. La candidate sans étiquette mais soutenue par le Rassemblement national - et porte-parole du parti - Laure Lavalette est arrivée en tête au premier tour à Toulon, commune varoise de près de 180.000 habitants, avec 42,05% des suffrages. Elle a devancé de plus de douze points la maire sortante soutenue par la droite, Josée Massi (29,54%).

Mais celle qui est devenue maire de Toulon en 2023 à la suite de la condamnation d'Hubert Falco pour recel de détournement de fonds publics n’avait pas dit son dernier mot. Après avoir appelé au rassemblement «pour faire barrage au RN», la sortante a bénéficié du retrait du troisième candidat du premier tour, Michel Bonnus, et du soutien des principaux barons de la droite et de la macronie régionale.

Josée Massi a finalement été réélue à Toulon avec 52,35% des voix à l’issue du second tour, devant Laure Lavalette, deuxième avec 47,65% des suffrages. Il s’agit d’un échec majeur pour le Rassemblement national qui aurait pu gagner ici sa mairie la plus importante, sans compter Nice, aux mains d’Éric Ciotti (UDR) allié du parti à la flamme.

Sandrine Berno Dos Santos, Poissy

Situation similaire à Poissy, dans les Yvelines, où la maire sortante, Sandrine Berno Dos Santos (Divers droite), a été élue au second tour avec 53% des voix, au terme d’un duel féroce avec le député Renaissance Karl Olive, qui termine avec un score de 47%. Sandrine Berno Dos Santos avait récupéré l’écharpe en 2022, lorsque Karl Olive, maire de cette ville de 41.000 habitants depuis 2014, avait été élu député.

Pourtant, à l’issue du premier tour, la maire sortante avait terminé en position inconfortable avec 32,42% des voix, derrière Karl Olive (42,61%). Le face-à face entre les deux amis d’hier a fait l’objet d’une campagne acérée. C’est finalement au bénéfice notamment du report de voix du troisième candidat - non qualifié avec 9,5% - Mathieu Paranthoën (Divers gauche), que la maire a réussit à se maintenir.

Grégory Doucet, Lyon

À Lyon, l’écologiste Grégory Doucet a été réélu maire de Lyon avec 50,67% des voix, selon les résultats définitifs communiqués par la mairie. Son grand rival Jean-Michel Aulas, soutenu par le centre et la droite recueille de son côté 49,33% des suffrages. «Une nouvelle page de Lyon s'est écrite», a déclaré Grégory Doucet dans son discours de victoire, tandis que son adversaire a déposé un recours pour des «irrégularités»

Le maire sortant a pu compter sur les voix d'électeurs de La France insoumise pour rester à l'hôtel de ville. La candidate insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi, troisième lors du premier tour avec 10,41% des suffrages, avait rejoint la liste du maire sortant dans le cadre d'une «fusion technique». Une «alliance de la honte», selon Jean-Michel Aulas.

Longtemps donné ultra-favori, l'ancien patron de l'Olympique lyonnais a connu une fin de campagne difficile, notamment après un débat télévisé organisé le 24 février, durant lequel il a peiné à convaincre. Malgré une importante avance dans les sondages, il s'est ainsi fait rattraper dès le premier tour par Grégory Doucet, terminant deuxième avec 36,78% des voix, contre 37,36% pour le candidat de la gauche.

Johanna Rolland, Nantes

En grande difficulté dans les sondages, et très légèrement en tête (35,24%) au premier tour, la maire socialiste sortante de Nantes, Johanna Rolland, a devancé son concurrent de droite, encore inconnu des Nantais il y a quelques mois, Foulques Chombart de Lauwe (33,77%), meneur d'une alliance entre LR, le camp présidentiel, le Modem et Horizons.

Face à cette concurrence inédite, la candidate socialiste avait finalement choisi de s'unir au moyen d’une «fusion démocratique» avec LFI durant l'entre-deux-tours. Elle a finalement opéré une «remontada» pour s’imposer au second tour avec 52,18% des suffrages devant son adversaire, qui l’a talonnée avec 47,82% des voix.

Johanna Rolland briguait un troisième mandat dans ce bastion socialiste depuis 1989. En 2020, elle ne s'était alliée qu'au second tour avec les écologistes. Leur liste commune avait finalement raflé près de 60% des voix, loin devant celles des candidates de droite (27%) et du centre (12%) qui n'avaient pas réussi à s'entendre.

Jean-Luc Moudenc, Toulouse

A Toulouse, le maire sortant divers droite, Jean-Luc Moudenc, a bien failli perdre sa place. Mal placé dans le sondages, et faisant face à une gauche forte, mais divisée, l’édile de 65 ans, en poste depuis 2014, est tout de même arrivé en tête du premier tour avec 38,8% des suffrages, devant le candidat LFI François Piquemal (27,3%) et le socialiste François Briançon (24,1%).

Malgré la rapide fusion des deux listes de gauche derrière le candidat insoumis, plaçant Jean-Luc Moudenc en mauvaise position dans les sondages, à l’aube du second tour, le maire sortant a agité à fond la carte du «danger mélenchoniste», ce qui lui a permis de réussir sa «remontada» en se maintenant au Capitole avec 53,84% des suffrages, contre 46,16% pour l’union LFI-PS.