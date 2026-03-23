Municipales 2026 : Nice, Carcassonne, Montargis, Menton... Les principales villes conquises par le RN au second tour

Si le Rassemblement national n'a pas réussi à mettre la main sur des grandes villes comme Toulon, Nîmes ou encore Marseille, le parti à la flamme a fait une percée significative dans les villes moyennes.

«La plus grande percée de toute son histoire». Jordan Bardella n'a pas caché sa satisfaction, voire son soulagement, au sortir d'un second tour des municipales qui a vu le Rassemblement national remporter «des communes par dizaines». Le président du parti à la flamme s'est félicité d'une «immense victoire». Tour d'horizon des principales villes conquises par le RN.

Nice

La baie des Anges a un nouveau maire. Eric Ciotti, président de l'UDR et allié du Rassemblement national, a remporté dimanche l’élection municipale à Nice, mettant fin à 18 ans de pouvoir sans partage de son rival Christian Estrosi et offrant la cinquième ville de France à l’extrême droite. Avec 48,54%, le député niçois devance le maire sortant (37,20%), suivi de la candidate écologiste Juliette Chesnel-Le Roux (14,26%), selon les chiffres validés par le ministère de l’Intérieur.

Orange

À Orange, fief historique de l’extrême droite, le Rassemblement national a remporté ce dimanche la victoire, supplantant le cofondateur du Front national Jacques Bompard, qui briguait un sixième mandat à 83 ans, poussé par l’inéligibilité du maire sortant, son fils Yann. «Félicitations à Jean-Dominique Artaud, élu à Orange lors du 2nd tour des élections municipales !», a tweeté le RN.

Jean-Dominique Artaud (35,78%) ancien transfuge de la majorité municipale, s’est défait avec sa liste RN dissidente de Jacques Bompard et de l’ancienne macroniste Carole Normani, qualifiés au second tour. Le chef d’entreprise, âgé de 50 ans, met un coup d’arrêt à la dynastie Bompard après 30 ans de règne. Il s’arroge la troisième ville du Vaucluse, jusqu’alors aux mains de la Ligue du Sud, le mouvement d’extrême droite fondé par Jacques Bompard après son exclusion du FN (aujourd’hui RN).

Carcassonne

Avec 40,40% des voix, selon résultats donnés par le ministère de l’Intérieur, le député du Rassemblement national Christophe Barthès remporte la ville audoise de 47.000 habitants, face au divers-droite issu d'Horizons, François Mourad (30,84%) et à la liste d’union de la gauche conduite par le socialiste Alix Soler-Alcaraz (28,75%)

La Seyne-sur-mer

La deuxième ville du Var, et ses 62.000 habitants, basculent au Rassemblement national. À seulement 34 ans, Dorian Munoz est élu maire de la Seyne-sur-Mer, avec 46,31% des voix, soit presque le double que le maire sortant (LR), qui avait pris la tête de la ville en mai 2025.

Montargis

Le RN a remporté l’élection municipale à Montargis, sous-préfecture du Loiret tenue par la droite depuis 2001, selon les résultats complets. Son candidat Côme Dunis l’a emporté en obtenant 34,64% des suffrages au second tour, en tête devant le maire sortant, Benoit Digeon (divers droite) avec 33,1% des voix, dans cette ville dévastée lors des émeutes urbaines de juin 2023 et où un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté.

Wittelsheim

Le parti de Jordan Bardella a ravi la première commune de son histoire en Alsace en s’emparant de Wittelsheim (Haut-Rhin), une ville de plus de 10.000 habitants située près de Mulhouse. La candidate Raphaële Schober a obtenu 34,61% des voix et remporte la mairie avec 17 voix de plus que son adversaire centriste, à la faveur d’une quadrangulaire, selon des résultats définitifs.

Vierzon

Une liste d’union d’extrême droite a remporté dimanche l’élection municipale à Vierzon (Cher), ville de gauche depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et communiste depuis 2008, selon les résultats complets. La candidature de Yannick Le Roux, policier de 50 ans, à la tête d’une liste regroupant notamment des élus RN et Reconquête, a obtenu 47,87% des suffrages exprimés dans cette sous-préfecture du département de près de 25.000 habitants.

Liévin

Le candidat du Rassemblement national Dany Paiva, 30 ans, a conquis dimanche au second tour des municipales la ville de Liévin (Pas-de-Calais), 30 000 habitants, jusque-là ancrée à gauche, renforçant ainsi l’emprise du RN dans le bassin minier. Avec 53,58 % des voix, Dany Paiva, assistant parlementaire de l’eurodéputée RN Marie Dauchy, a battu le sénateur socialiste et candidat d’union de la gauche PS-PCF-LFI Jérôme Darras (46,42 %).

Castres

La seconde ville du Tarn (81), Castres, passe sous pavillon du RN. Son candidat Florian Azéma arrive largement en tête ce dimanche avec environ 30% des voix. Cette victoire frontiste marque la fin d’une ère dans la sous-préfecture du Tarn. La ville de plus de 40.000 habitants était gouvernée par le maire divers droite Pascal Bugis depuis 2001.

Agde

Pour la première fois, le Rassemblement national s'empare de la mairie d'Agde. Le député RN Aurélien Lopez-Liguori a été élu maire de cette commune de près de 30.000 habitants avec 54,87% des voix. Son adversaire Thierry Nadal, médecin et conseiller municipal d'opposition n'obtient que 45,13 % des suffrages.

Menton

Nouvelle ville vitrine du Rassemblement national. La députée de la circonscription, Alexandra Masson, a conquis dimanche soir l’hôtel de ville de la cité du citron avec 49,09% des suffrages en devançant le tandem Sandra Paire-Louis Sarkozy (34,69%) et Florent Champion (16,22%), candidat divers droite en dissidence, selon les résultats définitifs de la préfecture.

Ces maires RN réélus dès le premier tour

Certains édiles sortant du RN avaient été réélus dès le premier tour dimanche dernier : Steeve Briois à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), David Rachline a été réélu à Fréjus (Var). C’est également le cas pour le maire sortant d’Hayange (Moselle) Fabien Engelmann (RN), qui dirige depuis 2014 cette ville de plus de 15.000 habitants, où il a obtenu 72,96% des voix au premier tour.

La seule ville de plus de 100.000 habitants à être gérée par le RN reste Perpignan, où le maire sortant, Louis Aliot, a été réélu au premier tour avec 50,6% des voix.