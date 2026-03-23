Municipales 2026 : Olivier Faure, Raphael Glucksmann, Boris Vallaud... Après l'échec des alliances, les socialistes tirent à boulets rouges contre LFI

Quelques heures après les résultats du second tour des élections municipales, les principales figures de la gauche, notamment du PS, sont montées au créneau pour faire part de leur déception et souligner la responsabilité de LFI dans cet échec.

Un constat d'échec. Pour le Parti socialiste et les Ecologistes, les élections municipales ont été celles d'une impasse stratégique. Dans beaucoup de villes où les candidats ont choisi de fusionner leur liste avec LFI, ceux-ci ont connu la défaite.

Un couperet qui a notamment concerné les villes de Clermont-Ferrand, Tulle, Brest ou Avignon pour le PS et Besançon, Poitiers ou encore Strasbourg pour les Ecologistes. Face à ces nombreux échecs, le très probable candidat à la présidentielle Raphaël Glucksmann (Place publique) a estimé ce lundi sur France Inter que «la tambouille ne fonctionne pas».

“LFI n'est pas la gauche” selon Raphaël Glucksmann (@rglucks1), invité de Benjamin Duhamel (@Ben_Duhamel) dans La Grande Matinale.



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«La clarté, c'est une stratégie politique autant qu'une affaire de morale», a insisté l'eurodéputé, assurant que «les urnes viennent de nous donner une leçon». Il a ajouté que «la bataille de la France a commencé», appelant la gauche à conclure «un nouveau contrat patriotique» pour la présidentielle de 2027.

Jean-Luc Mélenchon, «le boulet de la gauche»

Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure a quant à lui estimé ce lundi que Jean-Luc Mélenchon était «devenu le boulet de la gauche» et que des villes, comme Toulouse et Limoges, auraient été gagnées lors des élections municipales sans ses «outrances» et «dérives antisémites».

Regrettant le «plafond de verre» que fait peser sur la gauche Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure a estimé sur BFMTV-RMC que tant que les Insoumis «subiront le leadership de Jean-Luc Mélenchon, ils ne pourront pas progresser» dans les urnes. Jean-Luc Mélenchon «ferait perdre de manière absolue» la gauche face à l'extrême droite au second tour de la présidentielle, a-t-il encore assuré.

De son côté, le député des Landes et président du groupe socialiste à l'Assemblée Boris Vallaud a partagé ce constat implacable : «Les alliances avec LFI n'ont pas fonctionné et LFI nous a fait perdre», a-t-il martelé sur RTL, ce lundi.

Municipales 2026 : "Les alliances avec LFI n'ont pas fonctionné et LFI nous a fait perdre"@BorisVallaud, député des Landes et président du groupe socialiste à l’Assemblée nationale, face à @FogielMarcO dans #RTLMatinpic.twitter.com/KZwPArijt7 — RTL France (@RTLFrance) March 23, 2026

Selon lui, le PS «a manqué de clarté et de sincérité» dans ses alliances avec LFI. Il a également appelé la direction du PS à sortir «de son ambiguïté».

François Hollande s'en prend à Olivier Faure

«Beaucoup de Français n'ont pas compris quelle était la ligne» du PS dans l'entre-deux-tours, a-t-il enfin déploré.

Pour Pierre Jouvet, secrétaire général du Parti socialiste et conseiller départemental de la Drôme, «la France insoumise fait perdre». Sur Sud Radio, l'eurodéputé a soutenu que selon lui, «Jean-Luc Mélenchon est en train de mettre une chape de plomb sur la gauche».

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Enfin, dès ce dimanche 22 mars, François Hollande a quant à lui déploré le «manque d'autorité» d'Olivier Faure, déplorant la défense d'«union pour l’union» décidée au second tour des élections, sans pour autant définir «une ligne» directrice.

L'ancien président de la République (2012-2017) juge que le premier secrétaire du PS «n’a pas su fixer de règles claires pour les accords, ni exercer l’autorité nécessaire pour dire ce qui était acceptable et ce qui ne l’était pas», déplorant une nouvelle fois les accords entre socialistes et insoumis.