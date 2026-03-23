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Municipales 2026 : «Pour moi, LFI n'est pas de gauche», tranche Raphaël Glucksmann

Le leader de Place publique fait partie de ces socialistes qui ont vivement critiqué le manque de clarté de la stratégie mise en place par le premier secrétaire du parti Olivier Faure. [REUTERS/Sarah Meyssonnier]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Au lendemain du second tour des municipales, Raphaël Glucksmann a vivement dénoncé les alliances conclues dans certaines communes entre le Parti socialiste et La France Insoumise. 

Le fossé entre La France insoumise et le Parti socialiste s'est encore creusé durant les municipales. «La gauche républicaine qui refuse l'alliance avec LFI elle gagne, elle gagne à Marseille, à Paris, à Rennes, à Saint-Etienne. La tambouille, ça ne fonctionne pas. La clarté est une stratégie politique», a pointé du doigt ce matin Raphaël Glucksmann, invité sur France Inter.

«Pour moi, LFI n'est pas de gauche», a encore tranché le député européen. «LFI n'est pas la gauche», a-t-il conclu.

Le leader de Place publique fait partie de ces socialistes qui ont vivement critiqué le manque de clarté de la stratégie mise en place par le premier secrétaire du parti Olivier Faure. Les alliances d'entre-deux-tours avec LFI, conclues tout en s'invectivant, ont globalement échoué. Des revers comme à ClermontFerrand qui est passé à droite pour la première fois depuis 80 ans. 

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Ou encore Tulle, bastion du hollandisme qui est tombé, au même titre que Brest et Avignon. Toulouse, où le PS s’est rangé derrière l’insoumis François Piquemal, reste également à droite. Idem à Limoges.

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