Municipales 2026 : pourquoi le groupe UDR va-t-il devoir élire un nouveau président à l’Assemblée nationale ?

La session parlementaire va reprendre ce mardi 24 mars et le groupe de l’UDR va se retrouver dans l’obligation d’élire un nouveau président. Cela fait suite à l’élection d’Éric Ciotti, ce dimanche, à la tête de la mairie de Nice (Alpes-Maritimes).

La réalisation d’une ambition personnelle de longue date. Ce dimanche 22 mars, Éric Ciotti a été élu maire de Nice (Alpes-Maritimes) avec 48,54 des suffrages, au terme d’une triangulaire qui l’opposait à son adversaire de longue date Christian Estrosi (37,20%) et la candidate écologiste Juliette Chesnel-Le Roux (14,26%).

Une élection qui va forcer le nouvel édile à quitter son mandat de député conformément à la règle française du non-cumul des mandats. Un départ de l’Hémicycle mais également de la présidence du groupe parlementaire de l’UDR.

Le nouveau maire avait été élu à la tête de ce tout nouveau groupe à la suite des élections législatives anticipées de juin 2024, qui avaient vu Eric Ciotti faire scission des Républicains pour fonder son propre parti.

Conformément à la loi, le suppléant d’Eric Ciotti, Patrick Baqué, pourra prendre sa place à l’Assemblée nationale. Un remplacement qu'a confirmé le nouveau maire de Nice ce mardi 24 mars.

Ainsi, les seize députés restants du groupe UDR vont devoir élire leur nouveau président. Une élection qui pourrait avoir lieu cette semaine alors que la session parlementaire reprend à la suite d’une suspension de trois semaines en raison des municipales.

En tout, ce sont 38 députés qui devront quitter les bancs de l’Assemblée nationale après avoir été élus maires au premier ou au second tour des élections municipales.