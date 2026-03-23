Municipales 2026 : à quoi le Conseil de Paris va-t-il ressembler ?

La victoire d’Emmanuel Grégoire ce dimanche a permis à l'union de la gauche de conserver sa dynamique dans la capitale. Réalisant un score assez large, le nouveau maire dispose d’une majorité confortable au Conseil de Paris, devant la droite parisienne et les Insoumis.

Si Emmanuel Grégoire, l’ancien Premier adjoint d’Anne Hidalgo et candidat de la gauche unie hors LFI, l’a emporté au second tour des élections municipales ce dimanche.

Il a en effet obtenu 50,52% des voix devant Rachida Dati (41,52%) et Sophia Chikirou, en troisième position, avec 7,92 des suffrages. et ce score permet au nouveau maire de Paris, qui a célébré sa victoire en Vélib, d’obtenir 103 des 163 sièges de conseillers de Paris. Une répartition qui lui permettra d'être officiellement élu maire de Paris par le Conseil de la capitale dimanche prochain.

Pour rappel, à la suite de la réforme du scrutin dans les villes de Paris, Lyon et Marseille, «la prime majoritaire» accorde 25% des sièges à la liste arrivée en tête, contre 50% auparavant. Un changement qui a poussé les différentes formations de gauche à éviter les divisions.

A droite, arrivée en seconde position, la liste menée par Rachida Dati, fruit d’une union entre Les Républicains, le MoDem, puis d’Horizons et de Renaissance avec le retrait de Pierre-Yves Bournazel, a obtenu 51 sièges au Conseil de Paris. De son côté, l’insoumise Sophia Chikirou a remporté 9 postes au sein du Conseil. Pour rappel, cinq conseillers sont requis pour former un groupe.

Des équilibres inchangés dans les arrondissements

Dans les arrondissements, l'équilibre des forces politiques reste inchangé, avec neuf arrondissements restant à gauche et huit demeurant à droite.

Lucie Castets, ex-candidate de la gauche pour Matignon, a été élue maire du XIIe arrondissement, où elle avait remplacé au pied levé la maire écologiste sortante Emmanuelle Pierre-Marie, épinglée pour son management jugé toxique.

Le chef de file des écologistes parisiens David Belliard, ex-adjoint aux transports d'Anne Hidalgo, a remporté le XIe arrondissement. Il avait obtenu la tête de liste aux termes de l'accord d'union négocié avec les socialistes d'Emmanuel Grégoire, qui ont accepté de céder leur bastion, terre d'élection d'Anne Hidalgo. L’élection du maire aura formellement lieu dimanche prochain.