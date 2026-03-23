Municipales 2026 : Roubaix, Creil, La Courneuve... Les principales villes conquises par LFI, hors union de la gauche, au second tour

Après la victoire de LFI à Saint-Denis dès le premier tour des municipales, d'autres villes ont suivi le même chemin ce dimanche 22 mars. Parmi elles, Roubaix ou Creil. Tour d’horizon.

Dans la majorité des communes françaises, le 1ᵉʳ tour des élections municipales a été décisif. Ce dimanche 22 mars, les électeurs de seulement 1.500 villes restantes étaient donc appelés aux urnes. Parmi elles, plusieurs villes ont basculé du côté de La France insoumise, une première percée à l’échelle locale pour le parti politique.

Roubaix

Dans le nord de la France, David Guiraud (LFI) est élu maire de Roubaix avec 53,19 % des voix au second tour. Il devance ainsi le maire sortant de droite, Alexandre Garcin, qui n’a recueilli que 25,55 % des suffrages, ainsi que Karim Amrouni, divers gauche (11,3 % des voix) et la candidate du RN Céline Sayah (9,97 % des voix).

La Courneuve

Ville de banlieue parisienne, La Courneuve a basculé du côté LFI ce 22 mars en élisant Aly Diouara. Avec 51,53 % des suffrages, il devance le candidat divers gauche Oumarou Doucoure de quelques voix (48,47 %).

Creil

Troisième plus grande ville de l’Oise, Creil change de maire : le candidat LFI Omar Yaqoob remporte la majorité des suffrages (51,19 %) face à la liste d’union de gauche de la maire sortante Sophie Dhoury-Lehner (PS).

Vénissieux

Comme quoi, chaque voix peut faire la différence : à Vénissieux dans le Rhône, le candidat La France insoumise Idir Boumertit est élu maire (34,11 %) avec seulement 25 voix d’avance, face à la maire sortante Michèle Picard (PC) qui n’obtient que 33,90 % des suffrages. Viennent ensuite Pascal Dureau (Vénisseux Pluriel) avec 20,44 % des voix et Quentin Taïeb (RN-UDR) et ses 11,55 %.

Vaulx-en-Velin

Dans le Rhône toujours, mais à Vaulx-en-Velin, la maire sortante Hélène Geoffroy, élue pour la première fois il y a 14 ans, a été battue par le candidat LFI Abdelkader Lahmar qui a remporté 50,51 % des voix.

Saint-Fons

LFI s’est également emparé de Saint-Fons (Rhône) où Hadi Mebarki (LFI) a remporté 40,75 % des suffrages, soit 1 302 voix sur 3 311 votants. Il devance David Debat (divers centre), Michèle Edery (divers gauche) et Nadia Touris (du centre).

Lors du premier tour des élections municipales le 15 mars dernier, Saint-Denis avait déjà basculé LFI en élisant Bally Bagayoko avec 50,77 % des suffrages. Une jolie percée en Île-de-France.