Municipales 2026 : Toulouse, Strasbourg, Clermont-Ferrand, Brest, Poitiers... Ces villes où les alliances avec LFI ont été un échec

Si elle a fonctionné à Nantes, force est de constater que la stratégie d'alliance du Parti socialiste ou des écologistes avec LFI au second tour des élections municipales reste globalement un échec pour la gauche avec plusieurs défaites marquantes dans des villes symboliques.

L'union ne fait pas toujours la force. Scrutés de près après la promesse du PS de ne pas conclure d'accord national avec LFI, les alliances locales passées à gauche entre les socialistes, ou les écologistes, avec les Insoumis, pour ce second tour des élections municipales, se souvent terminées en déconvenues.

A Nantes, le choix de la numéro 2 du PS Johanna Rolland s'est certes avéré payant mais à Toulouse, Limoges, Clermont-Ferrand, Tulle, Brest, Avignon, Besançon, Poitiers ou encore Strasbourg, plusieurs déroutes ont marqué les esprits.

TOULOUSE

Le maire sortant divers droite Jean-Luc Moudenc, qui avait pendant la campagne agité «le danger mélenchoniste» pour la capitale de l'aéronautique, se maintient au Capitole, confortablement réélu face à l'union de la gauche PS-Ecologistes-PC-Génération.s avec La France Insoumise. Maire depuis 2014, il l'emporte d'ailleurs avec une avance plus confortable que lors des élections municipales précédentes.

STRASBOURG

Après son alliance avec le candidat Horizons, la socialiste Catherine Trautmann redevient maire de Strasbourg, élue avec environ 37% des voix, devant la sortante écologiste Jeanne Barseghian alliée avec LFI (à environ 32%), et le candidat LR Jean-Philippe Vetter (31%), selon des estimations.

LIMOGES

Le président de la métropole, Guillaume Guérin (Les Républicains), a été élu dimanche maire lors du second tour des municipales avec 51,25% des voix, battant le député LFI Damien Maudet, à la tête d'une liste d'union avec le PS (40,82%). C'est un échec pour la gauche, qui espérait reprendre la tête de cette ville de 130.000 habitants dirigée par le PS pendant plus d'un siècle jusqu'en 2014.

CLERMONT-FERRAND

Le candidat LR Julien Bony a renversé dimanche les socialistes qui tenaient la capitale auvergnate depuis la Libération, en battant le maire sortant Olivier Bianchi qui s'était allié durant l'entre-deux-tours avec la députée LFI Marianne Maximi à travers une «fusion technique», c'est-à-dire sans accord sur le programme.

BREST

Le maire socialiste de Brest François Cuillandre, en poste depuis 2001, a été sèchement battu par son challenger de droite Stéphane Roudaut dimanche, et a reconnu une «usure du pouvoir» après 37 ans de règne du PS sur la deuxième ville de Bretagne. A l'issue du premier tour, François Cuillandre s'était résolu à une «fusion technique» avec la liste LFI (15,4%), conduite par Cécile Beaudouin, pour tenter d'échapper à une cuisante défaite.

POITIERS

La maire écologiste de Poitiers Léonore Moncond'huy, soutenue par LFI, a été battue dimanche au second tour des municipales par le candidat de centre gauche Anthony Brottier, ex-macroniste, vainqueur avec 47,32% des voix contre 40,79%, selon des résultats complets.

BESANÇON

Ludovic Fagaut (LR) a mis fin dimanche à plus d'un siècle de gouvernance de gauche quasi ininterrompue à Besançon en détrônant la sortante écologiste Anne Vignot au second tour de l'élection municipale. Celle-ci avait fusionné sa liste avec celle de la candidate LFI Sandrine Véziès.

AVIGNON

Candidat «surprise» à Avignon, l'ex-journaliste Olivier Galzi (DVD) a remporté la cité des papes, à moins de trois points d'écarts de la liste fusionnée de la gauche. Il avait dénoncé la fusion, dans l'entre-deux tours, du socialiste David Fournier, ex-adjoint de la maire sortante, et de la LFI Mathilde Louvain.

TULLE

Le maire de Tulle Bernard Combes, proche de l'ancien président socialiste et député de la circonscription François Hollande, a été nettement battu dimanche au second tour par le candidat divers droite Laurent Melin, malgré une fusion avec la liste PCF-LFI-Ecologistes.