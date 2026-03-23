Municipales 2026 : une maire élue à une voix près dans les Pyrénées-Atlantiques

Dans la ville d'Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), la candidate de gauche rassemblée Marie-Lyse Bistué a remporté son duel face au centre-droit et la droite divisés grâce à une avance d'une seule voix, ce dimanche. «Je pense qu'on va s'en rappeler», a-t-elle commenté après sa victoire.

À une voix près. À Oloron-Sainte-Marie, commune de 11.000 habitants dans les Pyrénées-Atlantiques, le scrutin s'est joué à des détails en faveur de Marie-Lyse Bistué dimanche 22 mars, au second tour des municipales.

La première adjointe du maire sortant Bernard Uthurry, candidate à la tête d'une liste d'union de la gauche, a obtenu 2.514 voix (45,68%). Clément Servat, divers droite, en a glané 2.513 (45,66%). Nettement derrière, le candidat LR Hugo Couchinave a quant à lui récolté 477 votes.

«Ce n'est pas une défaite, c'est du vol»

Cette campagne a été particulièrement suivie dans cette ville où la participation a atteint 69,17%, soit plus de 12 points au-dessus de la moyenne nationale (57%). «La première femme maire d’Oloron et pour une voix, je pense qu’on va s’en rappeler», a affirmé Marie-Lyse Bistué, quelques instants après avoir appris sa courte victoire.

«Ce n'est pas une défaite, c'est du vol», a de son côté déclaré Clément Servat, cité par la République des Pyrénées, estimant que «des méthodes de voyou ont été réalisées, pendant cette campagne mais aussi ces derniers jours». «Dès ce lundi, je demanderai au maire sortant qu'un recomptage soit réalisé. On va déposer un recours», a-t-il ajouté.

Oloron a déjà connu des scénarios très serrés : en 2014, Bernard Uthurry n'avait été battu que de 8 voix par son adversaire de droite Hervé Lucbereilh, contre qui il avait pris sa revanche six ans plus tard lors d'une quadrangulaire.