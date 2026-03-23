Municipales 2026 : voici les 38 députés qui vont quitter l’Assemblée nationale après avoir été élus maires

Avec le second tour de ce dimanche 22 mars, les élections municipales ont pris fin, mais leurs répercussions commencent à peine. En effet, parmi les près de 35.000 maires élus, 38 étaient également députés. Ils se retrouvent donc dans une situation de cumul des mandats.

L’Hémicycle va accueillir de nouveaux visages. Alors que les élections municipales ont touché à leur fin, 38 députés ont été élus maires et se retrouvent en situation de cumul des mandats.

Une situation qui est interdite par le droit français depuis l’entrée en vigueur en 2017 de la loi de février 2014. Ainsi, l'article LO141-1 du Code électoral explique qu'un député ou un sénateur ne peut pas cumuler sa fonction avec un mandat de maire, d’adjoint au maire, de président ou de vice-président de conseil régional ou départemental.

Le Code électoral prévoit que le député qui est élu à l’un de ses postes dispose d’un délai maximum de trente jours courant à compter de la publication des résultats électoraux pour «faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction détenue antérieurement», comme l'exige l'article LO151 du Code électoral.

Ainsi, les 38 députés élus vont devoir quitter les bancs de l’Assemblée nationale et laisser leur siège à leur suppléant. Toutefois, si ces derniers sont dans l’incapacité de l'occuper ou ne souhaitent pas le faire, une élection législative partielle devra être organisée.

Voici, dans le détail, les députés concernés.

Droite Républicaine

Sont concernés par ce cumul des mandats pour le groupe DR :

François-Xavier Ceccoli, député de la 2e circonscription de Haute-Corse. Il a été élu dès le premier tour à San-Giuliano (Haute-Corse) avec 100% des voix (une seule liste).

Fabien Di Filippo, député de la 4e circonscription de Moselle. Il a été élu dès le premier tour à Sarrebourg en Moselle avec 57,82% des voix.

Philippe Juvin, député de la 3e circonscription des Hauts-de-Seine. Il a été élu dès le premier tour à la Garenne-Colombes avec 63,26% des voix.

Guillaume Lepers, député de la 3e circonscription du Lot-et-Garonne. Il a été élu au second tour à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) avec 50,56% des voix.

Véronique Louwagie, députée de la 2e circonscription de l’Orne. Elle a été élue à l’Aigle dans l’Orne au second tour avec 49,24% des voix.

Jérôme Nury, député de la 3e circonscription de l’Orne. Il a été élu à Tinchebray-Bocage (Orne) dès le premier tour avec 100% des voix (une seule liste).

Michèle Tabarot, députée de la 9e circonscription des Alpes-Maritimes. Elle a été élue au premier tour au Cannet (Alpes-Maritimes) avec 55,65% des voix.

Jean-Pierre Taite, député de la 6e circonscription de la Loire. Il a été élu dès le premier tour à Feurs (Loire) avec 51,37% des voix.

Rassemblement national

Sont concernés par ce cumul des mandats pour le groupe RN :

Christophe Barthès, député de la 1ere circonscription de l’Aude. Il a été élu à Carcassonne (Aude) au second tour avec 40,40% des voix

Frédéric Boccaletti, député de la 7e circonscription du Var. Il a été élu au second tour à Six-Fours-les-Plages (Var) avec 50,06% des voix

Pascale Bordes, députée de la 3e circonscription du Gard. Elle a été élue à Bagnols-sur-Cèze (Gard) au second tour avec 52,89% des voix

Hervé de Lépinau, député de la 3e circonscription du Vaucluse. Il a été élu au second tour à Carpentras (Vaucluse) avec 50,78% des voix.

Aurélien Lopez-Liguori, député de la 3e circonscription de l’Hérault. Il a été élu à Agde (Hérault) au second tour avec 54,87% des voix.

Alexandra Masson, député de la 4e circonscription des Alpes-Maritimes. Elle a été élue au second tour à Menton (Alpes-Maritimes) avec 49,09% des voix.

Bryan Masson, député de la 6e circonscription des Alpes-Maritimes. Il a été élu dès le premier tour à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) avec 50,21% des voix.

Nicolas Meizonnet, député de la 2e circonscription du Gard. Il a été élu dès le premier tour à Vauvert (Gard) avec 57,50% des voix.

La France insoumise

Sont concernés par ce cumul des mandats pour le groupe LFI :

Idir Boumertit, député de la 14e circonscription du Rhône. Il a été élu au second tour à Vénissieux (Rhône) avec 34,11% des voix.

Aly Diouara, député de la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis. Il a été élu au second tour à La Courneuve (Seine-Saint-Denis) avec 51,53% des voix.

David Guiraud, député de la 8e circonscription du Nord. Il a été élu au second tour à Roubaix (Nord) avec 53,19% des voix.

Abdelkader Lahmar, député de la 7e circonscription du Rhône. Il a été élu au second tour à Vaulx-en-Velin (Rhône) avec 50,49% des voix.

Ensemble pour la République

Sont concernés par ce cumul des mandats pour le groupe EPR :

Antoine Armand, député de la 2e circonscription de Haute-Savoie. Il a été élu au second tour à Annecy (Haute-Savoie) avec 49,36% des voix.

Thomas Cazenave, député de la 1ere circonscription de Gironde. Il a été élu au second tour à Bordeaux (Gironde) avec 50,95% des voix.

Stéphane Mazars, député de la 1ere circonscription de l’Aveyron. Il a été élu au second tour à Rodez (Aveyron) avec 49,12% des voix.

Franck Riester, député de la 5e circonscription de Seine-et-Marne. Il a été élu dès le premier tour à Coulommiers (Seine-et-Marne) avec 66,22% des voix.

Les Démocrates

Sont concernés par ce cumul des mandats pour le groupe Dem :

Philippe Bolo, député de la 7e circonscription du Maine-et-Loire. Il a été élu au second tour à Avrillé (Maine-et-Loire) avec 43,66% des voix.

Olivier Falorni, député de la 1e circonscription de Charente-Maritime. Il a été élu au second tour à La Rochelle (Charente-Maritime) avec 42,61% des voix.

Didier Padey, député de la 1ere circonscription de Savoie. Il a été élu dès le premier tour à Jongieux (Savoie) avec 100% des voix (une seule liste).

Philippe Vigier, député de la 4e circonscription d’Eure-et-Loir. Il a été élu dès le premier tour à Châteaudun (Eure-et-Loir) avec 56,24% des voix.

Les Socialistes

Sont concernés par ce cumul des mandats pour le groupe PS :

Julien Gokel, député de la 13e circonscription du Nord. Il a été élu dès le premier tour à Cappelle-la-Grande (Nord) avec 80,50% des voix.

Emmanuel Grégoire, député de la 7e circonscription de Paris. Il a été élu au second tour à Paris avec 50,52% des voix.

Stéphane Hablot, député de la 2e circonscription de Meurthe-et-Moselle. Il a été élu dès le premier tour à Vandœuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) avec 56,05% des voix.

Horizons

Paul Christophe, président du groupe Horizons et député de la 14e circonscription du Nord. Il a été élu dès le premier tour à Zuydcoote (Nord) avec 59,85 % des voix.

Michel Criaud, député de la 1ere circonscription du Morbihan. Il a été élu dès le premier tour à Muzillac (Morbihan) avec 67,52% des voix.

Jean Moulliere, député de la 6e circonscription du Nord. Il a été élu au second tour à Templeuve-en-Pévèle (Nord) avec 52,18% des voix.

L’UDR

Sont concernés par ce cumul des mandats pour le groupe UDR :

Eric Ciotti, président du groupe UDR et député de la 1ere circonscription des Alpes-Maritimes. Il a été élu au second tour à Nice (Alpes-Maritimes) avec 48,54% des voix.

Antoine Valentin, député de la 3e circonscription de Haute-Savoie. Il a été élu dès le premier tour à Saint-Jeoire (Haute-Savoie) avec 100 % des voix (une seule liste).

LIOT et non-inscrit

Sont concernés par ce cumul des mandats pour le groupe LIOT et les non-inscrits :