Municipales à Paris : qui sont les maires des 20 arrondissements ? 

En dehors de la victoire d'Emmanuel Grégoire à la mairie de Paris, de nombreux maires d'arrondissement dans la Capitale ont été réélus. Mais trois nouvelles figures font aussi leur entrée au conseil municipal, dont notamment Lucie Castets.

La bataille politique autour de Paris ne se jouait pas seulement entre Rachida Dati, Sophia Chikirou et Emmanuel Grégoire, ce dimanche 22 mars. En effet, les électeurs de la plupart des 17 secteurs de la capitale (le centre de Paris réunit les 1er, 2e, 3ᵉ et 4ᵉ arrondissements), étaient également appelés à se rendre aux urnes.

Pour rappel, à l’issue du 1ᵉʳ tour des élections, le 15 mars dernier, trois maires locaux avaient déjà été élus, dont Rachida Dati (LR) dans le 7ᵉ arrondissement, Jérôme Coumet (PS) dans le 13ᵉ et Jérémy Redler (LR) dans le 16ᵉ. Le sort des quatorze autres mairies de la capitale se jouait donc ce dimanche 22 mars.

Un Paris en grande partie inchangé

À grande échelle, le scrutin est sans surprise : la capitale est divisée entre la droite à l’ouest (rive gauche) et la gauche à l’est (rive droite).

Dans le détail, les maires de Paris Centre (Ariel Weil, PS, 53 %), du 9ᵉ (Catherine Lécuyer, Union des droites, 57,11 %), du 10ᵉ (Alexandra Cordebard, PS, 48,13 %), du 13ᵉ (Jérôme Coumet, PS, 58 %), du 14ᵉ (Carine Petit, Génération, 52 %), du 15ᵉ (Philippe Goujon, LR, 55 %), du 17ᵉ (Geoffroy Boulard, LR, 54 %), du 18ᵉ (Éric Lejoindre, PS, 50,5 %), du 19ᵉ (François Dagnaud, PS, 52,61 %) et du 20ᵉ (Éric Pliez, Divers gauche, 57 %) ont tous été réélus.

En revanche, trois mairies ont changé de maire. Parmi elles, celle du 8ᵉ arrondissement. Catherine Lécuyer, Union des droites, a remporté le suffrage avec 57,11 % des voix.

Dans le 11ᵉ arrondissement, c’est David Belliard, Les Écologistes, qui a été élu avec 55,32 % des suffrages.

Enfin, dans le 12ᵉ, celle qui avait été un temps pressentie pour devenir Première ministre, Lucie Castets (Divers gauche), l’emporte avec 47,51 % des voix.

Pour rappel, la mairie de Paris a été remportée par le candidat de gauche Emmanuel Grégoire. Il devance ainsi Rachida Dati, qui essuie son second échec après 2020.