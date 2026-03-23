Présidentielle 2027 : Jordan Bardella en tête au premier tour et Raphaël Glucksmann devant Jean-Luc Mélenchon, selon un dernier sondage

A un an de la présidentielle, les rapports de force se précisent. Selon un dernier sondage, le président du Rassemblement national Jordan Bardella l'emporterait largement au premier tour en 2027 (35%). A gauche, Raphaël Glucksmann devancerait le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon.

Et maintenant la présidentielle. Alors que le second tour des municipales a rendu son verdict dimanche, tous les regards sont désormais tournés vers 2027. Edouard Philippe le sait mieux que quiconque. Fraîchement réélu maire du Havre, le patron d'Horizons avait tout au long de sa campagne lié sa candidature à l'Élysée à sa réélection en tant qu'édile.

Mais quels sont les rapports de force, à un peu plus d'un an du scrutin ? Selon un sondage Toluna Harris Interactive pour RTL et M6, Jordan Bardella dominerait largement le premier tour et rassemblerait 35% ou 36%.

Autre enseignement : Édouard Philippe ferait mieux que Gabriel Attal. Le premier est crédité de 18% des intentions de vote s'il était le candidat unique du bloc central, contre seulement 13% pour le second.

Raphaël Glucksmann devant Jean-Luc Mélenchon

A gauche, ce sondage donne le représentant de Place Publique Raphaël Glucksmann (14%, +2) devant Jean-Luc Mélenchon (11%), en baisse de 3 points, suivi de l'écologiste Marine Tondelier (4%), du communiste Fabien Roussel 3% et de la candidate de Lutte ouvrière Nathalie Arthaud (1%).

Bruno Retailleau, le patron des LR, est crédité de 7% dans le scénario où Edouard Philippe serait le candidat unique du bloc central en 2027, et à 10% dans celui où Gabriel Attal tiendrait la corde. A droite de l'échiquier politique, outre Jordan Bardella, Eric Zemmour obtiendrait 5% des voix et Nicolas Dupont-Aignan 2%.