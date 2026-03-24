Assemblée nationale : voici les chantiers qui attendent les députés après trois semaines de pause

Après trois semaines d’arrêt, les députés reprennent le chemin de l’Assemblée nationale ce mardi. Le programme, connu jusqu’en juin, s’annonce chargé pour la représentation nationale.

Les travaux reprennent ce mardi au Palais-Bourbon. Après trois semaines d’arrêt, en raison notamment aux élections municipales, les députés font leur retour à l’Assemblée nationale. Le rythme devrait y être particulièrement chargé, à la fois pour les groupes et leur fonctionnement, mais aussi en ce qui concerne l’examen des textes de loi.

Au-delà des traditionnelles questions au gouvernement et conférences de presse ce mardi, le récent scrutin local devrait prendre une place centrale au Parlement. En effet, 38 députés ont remporté dimanche les élections municipales comme têtes de liste vont quitter l'Assemblée nationale pour occuper le fauteuil de maire.

Ces élus devront renoncer à leurs postes sous trente jours en raison de la loi sur le non-cumul des mandats, intégrée au Code électoral en son article LO151. Ceux qui quitteront l'Assemblée seront remplacés par leurs suppléants ou, si le suppléant ne veut ou ne peut pas siéger, par un nouveau député élu lors d'une législative partielle.

Parmi les parlementaires devant partir figurent deux présidents de groupe : Paul Christophe (Horizons) et Eric Ciotti (UDR). Des élections en interne devraient ainsi être organisées.

L’avenir de la Nouvelle-Calédonie

Dès la reprise, outre plusieurs débats sur l’orientation du gouvernement sur certains sujets, l’Assemblée nationale se penchera sur la réforme constitutionnelle de l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie.

Le projet de loi retranscrit les accords de Bougival de juillet 2025, et d'Elysée-Oudinot conclu en janvier 2026, qui prévoient notamment la création d'un «État de la Nouvelle-Calédonie» inscrit dans la Constitution française et doté d'une nationalité propre. Ils ont été signés par la majorité des forces politiques calédoniennes mais sont rejetés par le FLNKS, principal mouvement indépendantiste.

Un mois d’avril chargé

Le gouvernement envisage d’inscrire à l’ordre du jour une proposition de loi du député Ensemble pour la République Charles Rodwell visant à allonger jusqu’à 210 jours la durée de rétention des étrangers sous OQTF qui ont, en outre, été condamnés par la justice pour certains crimes et délits.

Il s’agit d’un retour pour ce texte. En effet, une loi similaire, initiée par la sénatrice LR Jacqueline Eustache-Brinio et reprise à l’Assemblée par Olivier Marleix, avait été adoptée en juillet 2025 par le Parlement. Celle-ci, fortement soutenue par Bruno Retailleau, le ministre de l’Intérieur de l’époque, avait cependant été rejetée par le Conseil constitutionnel le 7 août.

L’exécutif espère également faire adopter plusieurs lois afin de permettre leur adoption au plus vite. C’est le cas notamment de l’interdiction des réseaux pour les moins de 15 ans, défendue par l’élue EPR Laure Miller, que le président Emmanuel Macron souhaite voir en application dès la rentrée scolaire prochaine.

Le régalien au cœur en mai

Dans un mois de mai aux accents régaliens, le Palais Bourbon étudierait le renforcement des prérogatives de la police municipale, une loi des Républicains sur la présomption de légitime défense des forces de l'ordre, et un projet de loi du gouvernement sur la sécurité du quotidien, qui inclurait des mesures sur les rodéos urbains, et peut-être aussi contre le protoxyde d'azote.

Les députés seraient aussi saisis d'un texte pour créer une allocation sociale unique.

L’Armée en juin et juillet, sous conditions

Le Sénat passerait son mois de mai sur la réforme constitutionnelle de la Corse, l'actualisation de la loi de programmation militaire et un texte sur la «régulation de l'enseignement supérieur privé».

En juin, ce sera au tour de l'Assemblée de plancher sur le budget des Armées, puis sur la justice criminelle mais aussi sur une loi-cadre pour la restitution de biens culturels à des pays étrangers.

Le mois de juillet ne sera ouvert qu'en cas de convocation, probable, d'une session extraordinaire. Elle doit permettre d'étudier un projet de loi sur la résilience et la cybersécurité, et terminer les textes sur la sécurité du quotidien, l'allocation sociale unique ou encore la loi de programmation militaire.