«Aucun baril, aucun litre de pétrole des stocks stratégiques français n'est envoyé à l'étranger», assure le ministre de l'Economie

«Aucun baril, aucun litre de pétrole des stocks stratégiques français n'est envoyé à l'étranger», a assuré Roland Lescure, le ministre de l'Economie, ce mardi lors de la séance des Questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Le locataire de Bercy répondait au député RN de la Somme Jean-Philippe Tanguy, qui affirmait «qu'une partie des précieuses réserves de carburant» de la France avaient été «mises sur les marchés internationaux».