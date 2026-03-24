«Aucun baril, aucun litre de pétrole des stocks stratégiques français n'est envoyé à l'étranger», a assuré Roland Lescure, le ministre de l'Economie, ce mardi lors de la séance des Questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Le locataire de Bercy répondait au député RN de la Somme Jean-Philippe Tanguy, qui affirmait «qu'une partie des précieuses réserves de carburant» de la France avaient été «mises sur les marchés internationaux».
«Aucun baril, aucun litre de pétrole des stocks stratégiques français n'est envoyé à l'étranger», assure le ministre de l'Economie
Par CNEWSPublié le - Mis à jour le