Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

«Aucun baril, aucun litre de pétrole des stocks stratégiques français n'est envoyé à l'étranger», assure le ministre de l'Economie

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

«Aucun baril, aucun litre de pétrole des stocks stratégiques français n'est envoyé à l'étranger», a assuré Roland Lescure, le ministre de l'Economie, ce mardi lors de la séance des Questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Le locataire de Bercy répondait au député RN de la Somme Jean-Philippe Tanguy, qui affirmait «qu'une partie des précieuses réserves de carburant» de la France avaient été «mises sur les marchés internationaux».

temps fortPétrolecarburant

À suivre aussi

Michel Onfray : «On a fait du climat un enjeu de politique politicienne»
«L'écologie est devenue un business politique», dénonce Michel Onfray
Michel Onfray : «Le peuple souverain devrait l’être en matière de justice»
Meurtre de Lyhanna : «Le peuple souverain devrait l’être en matière de justice»
Charlotte d’Ornellas : «C’est la faillite d’une société entière»
Mort de Louis, lynché à Narbonne : «C’est la faillite d’une société entière», déplore Charlotte d’Ornellas

Ailleurs sur le web

Dernières actualités