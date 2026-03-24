«Celles et ceux qui ne sont pas en phase avec notre projet politique partiront d'eux-mêmes», explique le maire LFI de Saint-Denis

«Celles et ceux qui ne sont pas en phase avec notre projet politique partiront d'eux-mêmes», a expliqué Bally Bagayoko, maire LFI de Saint-Denis, ce mardi au micro de CNEWS, au sujet d'éventuels départs des agents municipaux de sa commune suite à son élection. Je «ne ferai ni la chasse à l'homme, ni la chasse à la femme», a-t-il ajouté.