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«Celles et ceux qui ne sont pas en phase avec notre projet politique partiront d'eux-mêmes», explique le maire LFI de Saint-Denis

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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«Celles et ceux qui ne sont pas en phase avec notre projet politique partiront d'eux-mêmes», a expliqué Bally Bagayoko, maire LFI de Saint-Denis, ce mardi au micro de CNEWS, au sujet d'éventuels départs des agents municipaux de sa commune suite à son élection. Je «ne ferai ni la chasse à l'homme, ni la chasse à la femme», a-t-il ajouté.

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