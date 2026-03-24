«D'abord le LBD» : à peine élu, le maire de Saint-Denis confirme le début d'un «processus de désarmement» de la police municipale

Fraîchement élu au premier tour des municipales à Saint-Denis, Bally Bagayoko a réaffirmé ce mardi son souhait de désarmer la police municipale. Avec dans le viseur du nouvel édile : le LBD.

Un cheval de bataille chez LFI. Le maire de Saint-Denis, Bally Bagayoko, a confirmé, ce mardi, son intention de désarmer, à terme, la police municipale. «Nous allons rentrer dans un processus de désarmement, mais ce n'est pas l'urgence», a précisé le nouvel édile sur France 2.

Ce dernier a assuré qu'il s'occupera «d'abord du LBD (lanceur de balles de défense, ndlr), qu'il qualifie d'«arme très peu contrôlable» et prône le réalisme dans le calendrier de mise en place de cette mesure. «On ne dirige pas une ville de 150.000 habitants comme une de 2.000 habitants. D’ailleurs, avant 2020, la police municipale n’était pas armée. Si un désarmement doit être envisagé, il doit s’inscrire dans un processus réfléchi et progressif», a-t-il conclu.

En juillet dernier, les revendications de Mathilde Panot sur le désarmement de la police municipale avaient suscité un tollé allant des Ecologistes à la droite, en passant par le PS, faisant front pour défendre le droit de la police à porter une arme.

Sous pression de la droite, différents cadres du mouvement avaient alors déjà pris leur distance avec la déclaration de la députée insoumise. David Guiraud, candidat à la mairie de Roubaix, expliquait par exemple à l’époque que «la réalité locale impose de ne pas désarmer celle de Roubaix».

LFI divisée sur la question

Des premiers reculs qui se sont confirmés avec l’accélération des campagnes municipales. Si le désarmement de la police figure toujours dans la «boîte à outils programmatique» nationale de la France insoumise, de nombreux candidats insoumis ont choisi ces dernières semaines de prendre leurs distances avec la proposition. C'était notamment le cas de Sébastien Delogu à Marseille ou encore de François Piquemal à Toulouse.

Seules Sophia Chikirou pour Paris et Anaïs Belouassa Cherifi pour Lyon, avaient mentionné le désarmement de la police dans leur programme.