Forum de Paris pour la Défense et la Stratégie : quel est cet événement qui se tient à partir de ce mardi ?

Le Forum de Paris pour la Défense et la Stratégie organisé par l'Académie de défense de l'Ecole militaire (ACADEM), s'ouvre ce mardi 24 mars et se tiendra jusqu'à jeudi. L'objectif de cet événement est de nourrir le débat sur «les grandes questions de sécurité et de défense».

Comment contribuer au débat sur les questions de sécurité et de défense ? Pour répondre à cette question et être efficace, l'ACADEM, l'Académie de défense de l'Ecole militaire, organise le Forum de Paris pour la Défense et la Stratégie.

Cet événement, qui se tient à compter de ce mardi et pendant deux jours à l'Ecole militaire (Paris 7e), «s’inscrit dans la tradition des grandes conférences internationales consacrées aux questions de défense et de sécurité», a précisé l'Académie.

Sur place, des débats et des échanges entre les différentes disciplines auront lieu afin d'appréhender les enjeux et «les perspectives du retour de la guerre en Europe», dans un contexte de guerre en Ukraine depuis 2022, et plus récemment au regard des troubles au Moyen-Orient.

Des tables rondes avec des experts

D'autres thèmes seront abordés, à l'instar des évolutions stratégiques et géopolitiques, des problématiques d’information et d’influence, ainsi que des grandes transitions technologiques et sociétales.

Comme pour les dernières éditions, les participants pourront se pencher sur les enjeux relatifs à la dissuasion nucléaire, aux rôles respectifs de l’OTAN et de l’UE, ainsi qu'aux nouvelles questions géopolitiques.

Parmi les intervenants, des experts français et internationaux, civils et militaires, partageront leurs analyses et leurs solutions au sein de tables rondes, de conférences, de master classes ou de simulations de jeux stratégiques.