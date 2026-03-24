Guerre en Iran : l'Insee prévoit une économie «percutée», avec une inflation en hausse et une croissance ralentie

L'Insee a publié ce mardi 24 mars sa note de conjoncture pour le premier semestre 2026. Elle prévoit une «inflation ravivée» ainsi qu'une «croissance fragilisée» par la situation au Moyen-Orient.

«Les désordres du monde» s'apprêtent à «percuter l'économie française via les prix», selon l'Insee. Dans sa note de conjoncture publiée ce mardi 24 mars, l'Institut national de la statistique a revu ses prévisions de croissance à la baisse, tandis que l'inflation devrait connaître un «net regain». Ce, en lien avec la guerre au Moyen-Orient.

«L'environnement international a brutalement changé», a constaté le chef du département de conjoncture de l'Insee, Dorian Roucher, lors d'une conférence de presse. La hausse des prix du gaz et de ceux du pétrole, «qui tutoient les 100 dollars (86,3 euros) contre un peu plus de 60 dollars» (environ 51,8 euros) avant le conflit «propulseraient l'inflation au-delà de 3% d'ici à juin dans la zone euro comme aux Etats-Unis et autour de 2% en France» au «cours du printemps», a-t-il ajouté.

Ce niveau d'inflation à 2% va inévitablement peser sur le portefeuille des Français puisqu'il était jusqu'ici faible, à 0,9% en février, mais l'essentiel des effets négatifs de cette conjoncture sera plutôt ressenti «en seconde partie d'année». L'Insee prédit que la consommation des ménages sera «freinée» au premier trimestre (+0,1% après +0,4%), mais les Français atténueront le choc inflationniste en piochant dans leur épargne. Ils commenceront à «restreindre leurs dépenses» au deuxième trimestre.

🧵#Conjoncture | Quelles sont les principales prévisions économiques pour le premier semestre 2026 ? La flambée des cours des hydrocarbures se transmettrait rapidement aux prix à la consommation : l’inflation en France remonterait vers 2 % mi-2026.

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Selon la note de conjoncture, la croissance française «résisterait au premier semestre» mais serait «fragilisée». Les prévisions indiquent que le produit intérieur brut (PIB) du pays augmenterait ainsi de 0,2% au premier et deuxième trimestre, contre 0,3% attendus par l'Institut en décembre pour chacun d'entre eux.

Dans le détail, pour le premier semestre, «les moteurs de l'activité changeraient légèrement, avec un peu plus de demande privée, un peu moins de demande publique et un net soutien extérieur», détaille l'Insee.

L'«acquis de croissance» à mi-2026, qui représente ce que serait la croissance totale annuelle si le PIB n'évoluait plus du tout au second semestre, serait de 0,9%, contre 1% prévu avant. Il atteindrait donc un niveau équivalent à la croissance de l'année 2025, qui était de 0,9%. Ce, en retenant l'hypothèse d'un maintien des cours du pétrole autour de 100 dollars jusqu'en juin.

Ces différentes projections sont évidemment susceptibles d'être influencées par l'évolution de la guerre en Iran et la situation au Moyen-Orient. Si le conflit prend fin prochainement, alors «les prix pourront dégringoler, redonnant de l'air à la reprise européenne».

A l'inverse, une intensification du conflit, notamment en cas de destruction des capacités de production d'hydrocarbures des pays du Golfe, «conduirait à une hausse encore plus marquée des prix», avec des effets plus graves sur l'économie. Sachant qu'une augmentation de 40 dollars du prix du baril représente 0,4 point de PIB en moins au bout d'un an et 0,8 au bout de deux, la croissance du pays serait durement affectée, tout comme le portefeuille des Français.