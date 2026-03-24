Guerre en Iran : «plan engrais», «prêt carburant».... Le gouvernement annonce des mesures de soutien pour les agriculteurs

La ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, a annoncé ce mardi plusieurs mesures de soutien aux agriculteurs, qui souffrent depuis plusieurs semaines des conséquences de la guerre en Iran. Cela concerne notamment le gazole non-routier (GNR) et les engrais.

Un secteur entier au bord de la crise. Frappés par la fermeture du détroit d’Ormuz, par lequel transite un tiers des engrais mondiaux, et qui a conduit à la hausse des prix du gazole non-routier (GNR), les agriculteurs ont tiré la sonnette d’alarme ces dernières semaines. La ministre de l’agriculture leur a répondu ce mardi, en annonçant notamment un grand plan «engrais» et la mise en place d’un «prêt carburant».

Depuis le début du conflit en Iran, le prix du gazole non routier (GNR), utilisé pour les tracteurs, est passé de 1,28 euro par litre à plus de 1,71 euro, et les engrais de 450 euros à plus de 510 euros la tonne, a souligné la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Ces surcoûts ajoutent à une situation déjà difficile pour nombre de secteurs agricoles, comme les cultures céréalières dont les cours sont au plus bas.

Face à l'urgence, la ministre a donc annoncé ce mardi la mise en place «d’un prêt carburant à court terme pour soulager les trésoreries qui sont les plus concernées par l’augmentation du GNR», carburant déjà soutenue à hauteur d’un milliard d’euros dans le dernier budget. Concrètement, il s'agira d'une enveloppe de 500 millions d'euros supplémentaires pour des prêts destinés aux agriculteurs.

Plan engrais et report des cotisations sociales

En plus du GNR, la ministre a promis un grand «plan engrais», sans en préciser les contours à ce stade. Pour rappel, majoritairement conçus en dehors de l’Hexagone et nécessitant du gaz pour leur fabrication, un tiers des engrais mondiaux passe aussi par le détroit d'Ormuz, qui se trouve actuellement toujours bloqué par l'Iran. On estime par ailleurs que 20% des hydrocarbures mondiales passent par ce bras de mer.

Enfin, la ministre de l’Agriculture Annie Genevard a annoncé le report des obligations fiscales et des cotisations à la MSA (Mutualité sociale agricole), le régime de sécurité sociale pour les agriculteurs. «La période est très difficile, notamment pour des intrants stratégiques comme le gazole non-routier et les engrais, qui sont directement concernés par la crise de l’énergie», a-t-elle justifié.