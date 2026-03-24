«Il ne faut pas perdre son temps dans je ne sais quelle alliance» : François Hollande assure qu'il y «aura une candidature de la gauche réformiste» à la présidentielle de 2027

Les élections municipales à peine terminées, l'esprit de certains est déjà tourné vers la présidentielle de 2027. Interrogé à ce propos, François Hollande a annoncé qu'il y «aura une candidature de la gauche réformiste».

Une élection qui va rythmer l'actualité politique des prochains mois. L'ancien chef de l'Etat, François Hollande, a assuré lundi soir qu'il y «aura(it) une candidature de la gauche réformiste» à l'élection présidentielle de 2027, au lendemain d'élections municipales marquées par la question des alliances entre le Parti socialiste et La France insoumise.

«Il ne faut pas perdre son temps dans je ne sais quelle alliance, dans je ne sais quelle primaire», a déclaré au 20h de France 2 l'ancien président, critiquant ouvertement la stratégie du Premier secrétaire du PS Olivier Faure, favorable à une primaire de la gauche non-mélenchoniste.

Quel président de la République voulons-nous en 2027 ?



Un président pour tenir le rang de la France dans le monde, pour préserver l’unité nationale.



Je vous l’assure ce soir : il y aura une candidature de la gauche réformiste en 2027.



pic.twitter.com/bCzGjPERvg — François Hollande (@fhollande) March 23, 2026

Olivier Faure avait par ailleurs dit «comprendre» les choix des candidats socialistes ayant décidé de s'allier avec LFI entre le premier et le second tour des municipales.

François hollande candidat ?

François Hollande a rappelé qu'il avait lui plaidé pour qu'il n'y ait pas d'alliance avec le parti de Jean-Luc Mélenchon lors de ces scrutins, «surtout quand La France insoumise était en tête». «Il n'était pas concevable que des socialistes se mettent derrière La France insoumise à Toulouse et à Limoges», deux villes où les listes d'union ont enregistré des défaites, a-t-il estimé.

Pour la présidentielle, «il faut qu'il y ait une candidature socialiste, sociale-démocrate comme on voudra, c'est-à-dire avec le Parti socialiste, avec Place publique, avec la Convention, (mouvement de l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, NDLR), avec la société civile», a martelé François Hollande.

«Tous ceux qui veulent qu'il y ait cette offre là doivent présenter un candidat à l'élection présidentielle», a-t-il ajouté.

Interrogé sur son intention d'être ou non lui-même ce candidat, François Hollande a une fois de plus éludé, estimant que si cela devait être «une autre personne, ce sera pour gagner l'élection présidentielle».

Sur le plateau de Léa Salamé, François Hollande a tenu à rendre hommage à Lionel Jospin, figure emblématique de la gauche française, disparu à l'âge de 88 ans.

«J’éprouve à l’annonce de la disparition de Lionel Jospin une immense émotion et une infinie tristesse. J’avais travaillé pendant des années à ses côtés au sein du Parti socialiste, et l’avais accompagné avec fierté et reconnaissance comme Premier secrétaire alors qu’il gouvernait la France de 1997 à 2002. Lionel Jospin incarnait l’exemplarité en politique», avait écrit François Hollande sur X à la suite de l'annonce de la mort de l'ancien Premier ministre.