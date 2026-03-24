Laits infantiles contaminés : en quoi va consister la mission «flash» lancée ce mardi à l'Assemblée nationale ?

La mission «flash» de l'Assemblée nationale sur les laits infantiles contaminés commence ce mardi 24 mars. Associations, familles, industriels, experts de santé et représentants de l'Etat doivent être auditionnés.

Des réponses à trouver. C'est l'une des questions à laquelle la mission «flash» de l'Assemblée nationale sur les laits infantiles contaminés devra répondre. Ses travaux démarrent ce mardi 24 mars, à huis clos, pour des conclusions rendues d'ici à juin.

L'objectif de cette mission, créée par la commission des Affaires sociales, est plus précisément d'évaluer «la responsabilité des multinationales» et «la stratégie de l’État», selon la députée Mathilde Hignet (LFI-NFP), qui en sera co-rapporteure avec Michel Lauzzana (Renaissance).

Il s'agira d'étudier le bien-fondé de plusieurs accusations formulées envers l’État et les industriels par des familles et des associations. Ce mardi après-midi, la première audition sera d'ailleurs consacrée aux représentants de ces dernières (Foodwatch, Familles rurales, Intox'alim, association pour la santé des enfants).

Les industriels attendus le 31 mars

Suivront mercredi des représentants de l'Etat (directions générales de la Santé (DGS) et de l'Alimentation (DGAL), de l'Agence de sécurité sanitaire (Anses) et de la société française de pédiatrie, puis, jeudi, des experts de santé et de sécurité alimentaire de la Commission européenne.

Les industriels, eux, attendront le 31 mars. Nestlé, Danone, Lactalis, Vitagermine et Popote sont déjà confirmés et un représentant de l'Agence européenne de sécurité des aliments (Efsa) sera entendu plus tard le même jour.

Plusieurs agences régionales de santé (ARS) ainsi que des directions départementales de la protection des populations devraient aussi s'expliquer lors de deux tables-rondes prévues le 2 avril.

Des décès en France

L'affaire des laits infantiles a débuté avec le rappel par Nestlé de dizaines de lots dans une soixantaine de pays à cause de la présence potentielle de céréulide, toxine pouvant provoquer des vomissements dangereux chez un nouveau-né.

Une cascade de rappels avaient été émis par des industriels comme Danone ou Lactalis, mais aussi par de plus petits acteurs du marché. Leurs produits présentaient un ingrédient commun : une huile riche en acide arachidonique, fourni par le même sous-traitant chinois.

Les autorités sanitaires françaises se concentrent plus particulièrement sur deux décès de bébés ayant consommé du lait rappelé, même si aucun lien de cause à effet n'a été établi à l'heure actuelle. Dans un troisième cas mortel, la responsabilité du lait a été exclue début mars. La céréulide a en revanche bel et bien été détectée dans les selles d'un bébé hospitalisé en France.