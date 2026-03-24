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L'édito de Laurence Ferrari : «La radicalisation de la vie politique est en marche»

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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«La radicalisation de la vie politique est en marche», a déclaré Laurence Ferrari dans son édito de l'émission Punchline, ce mardi sur CNEWS, en référence aux nombreux débordements observés après le second tour des municipales, notamment au Blanc-Mesnil où le maire LR sortant de la ville a quitté son poste escortés par les policiers et sous les hués des partisans de son rival de gauche.

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