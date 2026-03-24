Méningite : quels sont les vaccins disponibles ?

Deux décès liés à une méningite à méningocoque B dans le sud-est de l’Angleterre relancent l’alerte sur cette infection bactérienne rare mais fulgurante. Transmissible et potentiellement mortelle en vingt-quatre heures, elle peut être largement évitée grâce à la vaccination.

Une épidémie qui inquiète. Plusieurs vaccins permettent de se protéger contre certaines formes de méningite, dont deux ciblent spécifiquement les infections invasives à méningocoque de groupe B, à l’origine d’une épidémie ayant fait deux morts dans le sud-est de l’Angleterre.

La méningite est une infection de la moelle épinière et des méninges, les membranes qui enveloppent le cerveau, pouvant être causée par des virus, des bactéries ou encore des champignons.

Moins fréquente que la méningite virale, la forme bactérienne est la plus grave. «Elle peut entraîner la mort en vingt-quatre heures, sans prise en charge rapide», souligne l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Environ 20% des patients développent par ailleurs des séquelles à long terme, telles que des handicaps ou une surdité.

Une infection très contagieuse

La méningite à méningocoques, provoquée par la bactérie Neisseria meningitidis, est une forme de méningite bactérienne particulièrement redoutée. Elle se transmet par les sécrétions respiratoires ou la salive (toux, éternuements, postillons ou baisers) lors de contacts étroits et prolongés.

Cette infection peut évoluer sous forme d’épidémies, les jeunes étant les plus exposés. En Angleterre, 29 cas avaient été recensés vendredi. En France, une personne revenant de la région de Canterbury, où l’épidémie s’est déclarée, a été hospitalisée.

Les symptômes incluent notamment une forte fièvre, des maux de tête intenses, une raideur de la nuque, des vomissements, une sensibilité à la lumière et une altération de l’état mental.

Selon l’Institut Pasteur, le taux de mortalité de la méningite bactérienne atteint environ 10%. Toutefois, la majorité des cas graves pourrait être évitée grâce à la vaccination, rappelle l’OMS.

Une vaccination renforcée

Il existe plusieurs types de méningite, désignés par les lettres A, C, W et Y. Les décès recensés en Angleterre sont liés au sérogroupe B. Au Royaume-Uni, la vaccination contre le méningocoque B est proposée aux nourrissons depuis 2015, mais elle ne concerne pas les générations nées auparavant.

En France, elle est recommandée chez les nourrissons depuis 2022 et obligatoire depuis le 1er janvier 2025. La Haute Autorité de santé (HAS) préconise également, depuis mars 2025, un rattrapage pour les enfants de 2 à 5 ans non vaccinés.

Pour les adolescents, la vaccination n’est pas généralisée, mais elle est remboursée pour les 15-24 ans qui souhaitent en bénéficier.

Deux vaccins disponibles

Deux vaccins ciblent spécifiquement le méningocoque B. Le Bexsero, développé par le laboratoire britannique GSK, peut être administré dès l’âge de 2 mois. Autorisé en Europe depuis 2013, il est notamment produit en Italie. En France, la couverture vaccinale est estimée à environ 90 % chez les 0-2 ans, entre 60 et 70 % chez les 2-4 ans, mais reste faible (autour de 3 %) chez les 15-24 ans.

L’autre vaccin, Trumenba, du groupe américain Pfizer, est autorisé à partir de 10 ans. Fabriqué en Belgique, il s’adresse lui aussi aux 15-24 ans en France. Comme Bexsero, il est remboursé à 65 % par l’Assurance maladie.