Municipales 2026 : A 19 ans, Yann Traiteur est le plus jeune maire de France

Les élections municipales ont pris fin ce dimanche et les Français ont à présent élu leur maire. Parmi eux, Yann Traiteur a été élu dès le premier tour dans la commune de Nomexy dans les Vosges. A tout juste 19 ans, il est devenu le plus jeune maire de France.

Tout juste majeur et déjà élu. La commune de Nomexy dans les Vosges a élu son maire dès le premier tour des élections municipales. Ce dernier a une particularité : il a seulement 19 ans, ce qui fait de lui le plus jeune maire du pays.

Mais si le nouveau maire de Nomexy, Yann Traiteur, n’a la possibilité d’être éligible que depuis peu, il est engagé en politique depuis longtemps. En effet, l’étudiant en deuxième année de sciences politiques à Mulhouse a confié à l’AFP «Je suis passionné de politique depuis que j'ai 11 ans, et à 15 ans j'ai pris ma carte à un parti et commencé à militer».

Ce parti, c’est le Rassemblement national, avec qui il a fait ses armes en politique en étant assistant parlementaire du député de la 4e circonscription des Vosges, Sébastien Humbert.

Etudiant mais élu avant tout

Le jeune maire a confié à Lorraine Actu : «Je ne réalise pas encore. Je reste humble. Ma jeunesse a pu effrayer certains électeurs mais on va désormais travailler pendant tout un mandat donc on aura le temps de convaincre».

S’il va se concentrer sur sa commune, Yann Traiteur entend mener ses études à leur terme. «Je vais passer les examens cette année. L’an prochain, je vais demander le statut d’élu étudiant pour avoir le maximum d’aménagement possible et pouvoir étudier à distance. Ma priorité est ma commune.»

La commune, qui compte 1.900 habitants, se situe en périphérie d’Epinal. Deux listes s’y affrontaient, celle de Yann Traiteur, soutenue par le Rassemblement national et celle de la maire sortante Martine Boulliat.

C’est finalement le jeune homme de 19 ans qui l’a emporté avec 50,23% des voix face à l’édile sortante de 62 ans avec seulement cinq voix d’avance.