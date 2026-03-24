Municipales 2026 : «Le soir du second tour, ma fille de 14 ans et moi avons été insultés», raconte le maire sortant de Mantes-la-Jolie

«Le soir du second tour, ma fille de 14 ans et moi avons été insultés», a raconté Raphaël Cognet, maire sortant (Horizons) de Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, ce mardi sur CNEWS. «J'ai été escorté par ma propre police municipale à l'intérieur de l'Hôtel de Ville», «j'étais maire depuis 2017 et je n'ai jamais vécu ça», a-t-il ajouté.