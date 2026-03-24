Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Municipales 2026 : «Le soir du second tour, ma fille de 14 ans et moi avons été insultés», raconte le maire sortant de Mantes-la-Jolie

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

«Le soir du second tour, ma fille de 14 ans et moi avons été insultés», a raconté Raphaël Cognet, maire sortant (Horizons) de Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, ce mardi sur CNEWS. «J'ai été escorté par ma propre police municipale à l'intérieur de l'Hôtel de Ville», «j'étais maire depuis 2017 et je n'ai jamais vécu ça», a-t-il ajouté.

temps fortMunicipales 2026

À suivre aussi

Mémona Hintermann : «La politique migratoire de l’Europe est mise à mal par l’Espagne»
«La politique migratoire de l’Europe est mise à mal parce que l’Espagne ouvre toutes ses portes», lance Mémona Hintermann
Guerre au moyen-Orient : «Depuis la signature de l’accord, l’Iran teste la volonté réelle des Etats-Unis», estime Claude Moniquet
Michel Onfray : «On a fait du climat un enjeu de politique politicienne»
«L'écologie est devenue un business politique», dénonce Michel Onfray

Ailleurs sur le web

Dernières actualités