Municipales 2026 : maires sortants hués, intimidations, insultes... De nombreux débordements constatés le soir des élections

Dimanche, plusieurs maires sortants ont subi une pléthore d'insultes à l'annonce de leur défaite après le second tour des municipales. Ce scénario a pris place au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), et s'est répété à Mantes-la-Jolie (Yvelines) et à Roubaix (Nord).

Des images qui froissent l'opinion publique. Dimanche, Thierry Meignen, le maire Les Républicains sortant du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), est arrivé second à l'issue des élections municipales, avec 48,51 % des suffrages. Il a été devancé par le candidat DVG Demba Traoré, élu à plus de 51 %, auquel se sont ralliés l’ancien maire communiste Didier Mignot et le candidat divers centre Mohamed Chérif, au nom d’un «front républicain».

Mais après sa défaite, Thierry Meignen a quitté son poste de maire sous des huées provenant des partisans de son rival de gauche. Des images montrent la scène, pendant que l'ancien édile se fait escorter par la police municipale vers la sortie.

«Le département est foutu !»

Après cette cohue, le maire sortant s'est montré inquiet quant à l'avenir du Blanc-Mesnil. «Aujourd'hui, le Blanc-Mesnil est perdu. La ville va être divisée entre les racailles et ceux qui ont peur», a-t-il confié au Figaro.

D'après Thierry Meignen, les sympathisants de son opposant auraient exercé des pressions et intimidations sur les électeurs lors du second tour.

«Le vote communautaire et le clientélisme qui est à l'œuvre en Seine-Saint-Denis sont la preuve qu'on ne peut pas gentrifier le 93. Le département est foutu !», a-t-il ajouté, avant de poursuivre : «On a affaire à des amateurs qui n'y connaissent rien et qui ne pensaient même pas avoir une chance de gagner. Tout ce qu'ils vont réussir à faire, c'est supprimer la police municipale».

L'ex-édile souhaite déposer un recours. Il craint également une hausse de l'insécurité au Blanc-Mesnil.

Des scènes de désordre constatées à Mantes-la-Jolie et Roubaix

D'autres perturbations ont eu lieu dans les mairies qui ont basculé à gauche, comme à Mantes-la-Jolie (Yvelines) où Adama Gaye (divers) est devenu le nouveau maire, avec 54 % des voix, contre 46 % pour le maire sortant Raphaël Cognet (divers droite). Ce dernier s'est également retrouvé au centre d'une foule oppressante, subissant des humiliations de la part des partisans de son adversaire.

Face à ces images, le député européen, François-Xavier Bellamy, a dénoncé sur X, «des scènes qui se multiplient dans tant de villes (et qui) n’ont plus rien à voir avec la démocratie», pointant du doigt des moments «d’humiliation à la limite de la violence physique, contre des élus de droite comme de gauche, qui disent la transformation de notre démocratie d’opinion en affrontements communautaires».

L’honneur, la civilité, la décence politique veulent que, même après une campagne difficile, on respecte l’adversaire battu, plus encore quand il s’agit d’un maire qui a servi pendant des années. Ces scènes qui se multiplient dans tant de villes n’ont plus rien à voir avec la… pic.twitter.com/nsZ4SOP3b2 — Fx Bellamy (@fxbellamy) March 24, 2026



Des propos soutenus par Julien Aubert, vice-président des Républicains. Ce dernier s'est montré «très inquiet par la montée de ce gauchisme brutal qui n’a rien à envier aux heures les plus sombres de notre histoire».

D'autres personnalités politiques ont réagi. De son côté, le président de Reconquête!, Éric Zemmour, a estimé que «le grand remplacement des élus est en marche», et qu'il ne s'agissait pas d'une «victoire démocratique qu’on célèbre, mais d'un rituel d’humiliation auquel on se sacrifie».

Le grand remplacement des élus est en marche.



Chassés, hués, insultés, moqués, brocardés, on les a vus sortir de leur mairie, la tête basse, la larme à l’œil souvent. Ils sont républicains ou socialistes, ou communistes ou sans étiquette ; ils ont été maires pendant des années.… — Eric Zemmour (@ZemmourEric) March 24, 2026

La ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, a également réagit, en écrivant sur son compte X : «Ces images sont insupportables. Aucun élu de la République ne devrait avoir besoin d'être protégé par les forces de l'ordre. Qu'ils aient été réélus ou mis en échec, ils ont servi les Français».

Ces images sont insupportables.

Aucun élu de la République ne devrait avoir besoin d'être protégé par les forces de l'ordre.

Qu'ils aient été réélus ou mis en échec, ils ont servi les Français.



Ce traitement qui leur est réservé devrait indigner tous les républicains… https://t.co/dSXluet5JO — Aurore Bergé (@auroreberge) March 24, 2026

À Roubaix (Nord), aussi, ce genre de comportement a été observé : quelques minutes après l'élection du candidat insoumis David Guéraud, des sympathisants ont brandi un drapeau palestinien sur le parvis de la mairie et chantonné la Marseillaise tout en agitant un drapeau algérien.