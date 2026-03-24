Présidentielle 2027 : l’hypothèse d’une candidature unique de la droite et du centre divise toujours autant

Plusieurs ténors de la droite et du centre ont émis le souhait de présenter une candidature unique à l’élection présidentielle de 2027. Les limites et les conditions imposées semblent cependant nombreuses et les désaccords toujours profonds.

La campagne des municipales désormais terminée, la course à l’Élysée est lancée. A cette occasion, les responsables politiques de la droite et du bloc central ont commencé à énumérer leurs propositions dans l’optique de proposer une candidature unique, susceptible d’éviter une division des voix.

En effet, de nombreux ténors des Républicains, à l’image de Michel Barnier, Valérie Pécresse, Gérard Larcher, le président du Sénat, ont plaidé pour une primaire de la droite et du centre en mesure de trouver le meilleur profil pour se hisser au second tour de la présidentielle face au Rassemblement national, en tête de tous les sondages.

Invité sur RTL ce mardi, Laurent Wauquiez, président des députés LR, a défini le périmètre de cette primaire, qui «irait de Gérald Darmanin à Sarah Knafo». «S’il n’y a pas un rassemblement derrière un candidat unique autour de convictions de droite, c’est perdu», a considéré le député de Haute-Loire.

#Présidentielle2027 : "Je me bats pour une candidature unique, le rassemblement de la droite, mais pas à n'importe quel prix, défendre des idées de droite"@laurentwauquiez face à @ThomasSotto dans #RTLMatinpic.twitter.com/8pkEfBP18g — RTL France (@RTLFrance) March 24, 2026

Une volonté de rassemblement soutenue par Bruno Retailleau, président des Républicains et candidat à la présidentielle. L’ancien ministre de l’Intérieur a cependant fixé certaines règles, insistant sur la nécessité de «présenter un projet cohérent au Français». «Il faudra se rassembler, c'est clair, le moment venu, et n'avoir qu'un seul candidat pour être présent au second tour (…) Pour gagner, il faut à la fois être capable de se rassembler, mais sur un projet qui sera puissant», a déclaré le sénateur de Vendée ce lundi sur France 2.

A droite, d’autres personnalités semblent avoir les yeux rivés sur l’Élysée. A l’image de David Lisnard, maire réélu de Cannes et président de Nouvelle Energie ou encore de Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France.

Le centre fixe des conditions

Du coté de Renaissance, l’idée d’une primaire semble se frayer un chemin. Celui-ci est cependant différent de celui proposé par les cadres des LR. Dimanche soir, à l’occasion du second tour des élections municipales, Gérald Darmanin a plaidé en faveur d’un candidat unique «de la droite et du centre» et «peut-être même de la gauche républicaine qui refuse La France insoumise». «Il y a beaucoup de gens de gauche qui ont voté pour nous à Tourcoing, pour refuser LFI», a-t-il souligné, revenant sur la victoire de la liste sur laquelle il figurait lors de ces élections.

Un appel aux électeurs de gauche partagé également par la présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet. Lundi, elle a en effet jugé qu’il fallait «étendre le périmètre du candidat commun vers la sociale-démocratie», misant, en outre, sur les tensions entre le Parti socialiste et La France insoumise. Une ouverture vers «le centre-gauche» que soutient Elisabeth Borne. L’ancienne Première ministre écarterait cependant Les Républicains de cette équation.

Au regard des divisions, le secrétaire général de Renaissance de Gabriel Attal se veut, quant à lui, plus rassembleur. Dès dimanche, il a ainsi tendu la main aux électeurs de droite mais aussi de la gauche républicaine «écœurés» par les «accords» entre le PS et LFI. Ce mardi, il a appelé mardi Horizons et le MoDem à se coordonner pour «organiser» un «rassemblement» avant l'élection présidentielle.

Pour l’heure, toutes ces figures de la majorité présidentielle font également front commun contre la présence de l’eurodéputée Sarah Knafo, souhaitée par Laurent Wauquiez, dans une primaire.

Edouard Philippe en route vers l’Élysée

Considéré, selon les sondages, comme le meilleur espoir du bloc central pour 2027, Edouard Philippe entend s’appuyer sur sa réélection à la mairie du Havre pour se redonner un élan.

Le président du parti Horizons paraît cependant opposé à une primaire entre les prétendants allant des Républicains au bloc central. «On n’a pas été foutus de se mettre d’accord sur un contrat de gouvernement et vous voudriez que ces partis se mettent d’accord sur une primaire», a-t-il insisté.