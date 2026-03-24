PSG : que propose Emmanuel Grégoire, le nouveau maire de Paris, pour le Parc des Princes ?

Le nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire, n’a pas la même approche qu’Anne Hidalgo concernant le dossier du Parc des Princes. Le socialiste entend reprendre le dialogue avec le Paris Saint-Germain, mais aussi transformer le quartier entourant l’enceinte du stade.

Un emblème de la capitale au cœur des préoccupations. Ce dimanche 29 mars, à l’occasion du premier Conseil de Paris, Emmanuel Grégoire sera formellement intronisé maire. Le député socialiste, candidat de la gauche unie hors LFI, l’a largement remporté le 22 mars dernier, obtenant 50,52% des voix, devant Rachida Dati (41,52%) et Sophia Chikirou (7,96%).

Parmi les nombreux messages de félicitations reçus à la suite de ce résultat, figure celui de Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain. Les deux hommes seront en effet amenés à échanger longuement ces prochaines semaines. Au centre des discussions, le futur du Parc des Princes, où évolue le club champion d’Europe.

Pour rappel, les négociations entre la ville, propriétaire de l’enceinte, et le PSG sont rompues depuis le refus d’Anne Hidalgo, la désormais ancienne maire, de vendre le stade au club. Face à cette opposition, le dirigeant qatari a évoqué l’an dernier un possible départ vers Massy (Essonne) ou Poissy (Yvelines).

En 2013, le Paris Saint-Germain avait renouvelé son bail au Parc des Princes jusqu’en 2044.

Un quartier de vie

Emmanuel Grégoire ne semble pas sur la même ligne qu’Anne Hidalgo. Le nouveau maire de Paris souhaite relancer les discussions avec le club de la capitale. Celui-ci proposerait deux options au Conseil : un bail de longue durée, ou une cession pure et simple de l’enceinte.

L’histoire du PSG doit continuer de s’écrire à Paris ! On a des solutions ! pic.twitter.com/M4mAVGRDbG — Emmanuel Grégoire (@egregoire) December 10, 2025

L’édile propose également d’engager la transformation du Parc des Princes et de la Porte de Saint-Cloud en «un quartier de vie ouvert, vert et populaire». Un projet marqué par la création d’un espace muséographique «à la gloire du PSG» et la mise en place de nouveaux équipements sportifs de proximité.

La nouvelle municipalité entend par la même occasion entamer d’importants travaux de végétalisation aux abords du Parc des Princes. Elle prévoit aussi «la couverture partielle du périphérique», qui, selon Emmanuel Grégoire, «permettra de créer un grand espace métropolitain apaisé». Un projet, baptisé «Porte des Princes», qui a pour ambition de «séduire» le club, «pour qu’il reste à Paris».